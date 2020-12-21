Тепло и уютно 

В отделе ЖКХ города физиков-ядерщиков подвели итоги года в сфере благоустройства.

Так, в этом году выполнен текущий ремонт порядка 30 дворовых территорий и внутриквартальных улиц – Школьной, Победы, Рожановича, Тәуелсіздік, Абая, Олимпийской, Иртышской, Алексеенко, благоустройство пешеходной зоны набережной.

– Установлено 30 камер системы видеонаблюдения, 50 лавочек и урн, 500 метров живой изгороди, четыре беседки, 14 опор освещения, – сообщила руководитель отдела внутренней политики Курчатова Наталья Котова. – В городе появилась новая площадка для занятий воркаутом. Также уложено 27326 кв. м асфальта, 4197 м бордюров и 6000 кв. м брусчатки. A Фото автора

На постоянной основе проводятся работы по содержанию городских автомобильных дорог, санитарной очистке территорий, ремонту элементов благоустройства. За счёт средств местного бюджета проведён текущий ремонт въездной арки, обустройство клумб в общественных местах, на территории школ и учреждений.

В городе тщательно готовились к отопительному сезону, провели текущий ремонт котельных на сумму 28,811 млн тенге, приобрели и установили семь котлов марки КСТ 1,5 Гк/ч. Из стальных бесшовных труб, два насоса 1Д 315-50 75/3000 с двигателем, проложили 1000 метров кабеля.

Отметим, на приобретение твёрдого топлива из местного бюджета выделены средства в размере 26,560 млн тенге, а также 50 млн тенге из областного бюджета.

Ева Ким

Курчатов