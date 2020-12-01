Тепло домашнего очага 

В Курчатове ко Дню Первого Президента РК многодетные семьи получат ключи от квартир.

В этом году несколько многодетных семей уже обеспечили жильём из коммунального жилого фонда, но на этом приятные события не заканчиваются.

В городском акимате сообщили, что на сегодняшний день в очереди на получение жилья состоят 357 человек. Есть среди них и те, кому в решении этого вопроса не обойтись без помощи государства, – это представители социально незащищённых слоёв населения, многодетные семьи, дети-сироты и переселенцы из аварийных домов.

Для содействия в решении этого вопроса в 2017 году проведены государственные закупки на приобретение жилья. Таким образом коммунальный жилищный фонд удалось пополнить 26 однокомнатными, 84 двухкомнатными и одной трёхкомнатной квартирой.

– Договоры заключены на общую сумму 416,771 млн тенге, – говорит заместитель акима Курчатова Даурен Улмесеков. – В 2017 – 2018 годах произведены оплаты из городского бюджета в сумме 10, 876 млн тенге.

По словам Даурена Улмесекова, на сегодняшний день на получение жилья из коммунального жилищного фонда в очереди стоят 25 многодетных семей. Скоро обретут крышу над головой 14 из них. В текущем году благодаря поддержке главы региона Даниала Ахметова из областного бюджета выделено 237,492 млн тенге на приобретение 64 квартир по улице Тәуелсіздік, 27.

– Запланировано, что 34 из них будут переоборудованы по утверждённому стандарту для 14 многодетных семей, – пояснил Даурен Улмесоков. – В этих квартирах уже заканчивается перепланировка, в результате получится просторное жильё для многодетных семей. Оставшиеся квартиры после утверждения бюджетной заявки на сумму 168,4 млн тенге и выделения из областного бюджета соответствующих средств будут переданы в отдел ЖКХ для рассмотрения вопроса выдачи их очередникам через жилищную комиссию.

В городском акимате также сообщили, что в этом году начаты и будут продолжены в следующем году работы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства. После подведения коммуникаций рассмотрят возможность строительства жилья для работников организаций по линии «частный инвестор – кредитное жильё» либо «частный инвестор – местный исполнительный орган» (приобретение арендного жилья с выкупом).

По мнению сотрудников акимата города, нет необходимости в строительстве новых многоквартирных домов. Механизм обеспечения жильём планируется проработать путём приобретения готового жилья у частных застройщиков.

Ева Ким

Курчатов