Тепло без перебоев 

Отопительный сезон в Восточном Казахстане идёт без сбоев. С 25 сентября к системе теплоснабжения подключены практически все социальные объекты и абсолютное большинство жилых домов.

С вопроса о готовности и прохождении зимнего отопительного периода началась очередная сессия областного маслихата.

По информации руководителя Управления энергетики и ЖКХ Даулета Батырбаева, готовность бюджетных объектов области к отопительному сезону составляет 100 процентов, объектов электроснабжения – 98 процентов. На ТЭЦ и теплоисточниках области готовность котлов составляет 96 процентов.

На сегодня тепловой энергией обеспечены 945 школ, 73 объекта здравоохранения, 17 – социальной защиты и 4837 многоэтажных жилых домов.

– Потребность предприятий в твёрдом топливе на предстоящий отопительный сезон – свыше двух млн тонн. Эксплуатационный запас угля составляет более 155 процентов. На ТЭЦ и теплоисточниках – более 140. Объекты бюджетной сферы полностью обеспечены углём. Общая потребность в твёрдом топливе населения на текущий отопительный период составляет 1 123,6 тыс. тонн, уже поставлено 98 процентов. В настоящее время на железнодорожных тупиках области имеется свыше 22 тысяч тонн угля, – сообщил Даулет Батырбаев.

В Серебрянске идёт текущий ремонт тепловой насосной станции по улице Чкалова на сумму 50,16 млн тенге. На стадии завершения работы по монтажу трубопроводов теплоснабжения, ведутся пуско-наладочные работы насосного оборудования.

В Абайском районе проводится реконструкция системы теплоснабжения села Караул стоимостью 131 млн тенге. Запуск котельной планируется 10 октября. К этому же числу запланирован запуск котельной в Аягозе, где ведётся текущий ремонт, стоимость этого проекта – 132 млн тенге.

Руководитель ведомства также отметил, что кроме деятельности местной исполнительной власти важно участие и самого населения в готовности домов к отопительному сезону. Своевременная подготовка к подаче тепла позволит избежать неприятностей в подключении и эксплуатации зданий в зимний период. К слову, по этой причине не все здания в области смогли подключиться к теплу своевременно.

Жанна Ахметова

Ануар Тюлюбаев