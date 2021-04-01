Теперь в объезд

С 25 марта закрылась ледовая переправа через Бухтарминское водохранилище «Кызыл ту». Она действовала с 28 декабря 2020 года и обеспечивала движение между берегами транспортных средств весом не более двух тонн.

Причиной её закрытия стало таяние снега и льда на поверхности водохранилища, в результате чего образовался водный слой толщиной 35 – 40 сантиметров. Он заполнил ледовые дороги, превратив их в небольшие реки. Поэтому автомашины «плыли» по ним, погружаясь в воду. Нередко глохли двигатели и техника застревала между берегами. Закрытие ледовой трассы люди восприняли с пониманием.

В настоящее время на курчумском и кокпектинском берегах водохранилища установлены знаки, запрещающие движение. Круглосуточно несут дежурство полицейские посты. Начало навигации паромов ожидается в апреле. Доехать из Курчума до областного центра теперь можно только объездным путем через село Улкен Нарын, город Алтай, либо через

Зайсан.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район