Важно!

Теперь в объезд

01.04.2021
78

С 25 марта закрылась ледовая переправа через Бухтарминское водохранилище «Кызыл ту». Она действовала с 28 декабря 2020 года и обеспечивала движение между берегами транспортных средств весом не более двух тонн.

Причиной её закрытия стало таяние снега и льда на поверхности водохранилища, в результате чего образовался водный слой толщиной 35 – 40 сантиметров. Он заполнил ледовые дороги, превратив их в небольшие реки. Поэтому автомашины «плыли» по ним, погружаясь в воду. Нередко глохли двигатели и техника застревала между берегами. Закрытие ледовой трассы люди восприняли с пониманием.  

В настоящее время на курчумском и кокпектинском берегах водохранилища установлены знаки, запрещающие движение. Круглосуточно несут дежурство полицейские посты. Начало навигации паромов ожидается в апреле. Доехать из Курчума до областного центра теперь можно только объездным путем через село Улкен Нарын, город Алтай, либо через
Зайсан.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район

 

01.04.2021
78

Еще новости

Ограничительные меры в ВКО продлили до 7 марта

19.02.2021

Внимание в ВКО лавинная опасность!

15.02.2021

Сход снежных лавин

10.02.2021

Видеоуроки для дошколят 

14.11.2020
Back to top button