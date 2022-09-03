Теперь по-новому

В шести областях, в том числе Восточно-Казахстанской, и городе Шымкенте полностью перешли на новые формы управления многоквартирными домами – ОСИ и ПТ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В МИИР обсудили вопросы реализации реформы по переходу на новые формы управления ОСИ и ПТ в рамках проекта «Ашық сағат алаңы». Под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Еркебулана Дауылбаева состоялась встреча в онлайн формате с участием представителей общественности, саморегулируемых организаций, а также Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе круглого стола участники обсудили проблемные вопросы реализации жилищной реформы в рамках перехода на новые формы управления многоквартирных жилых домов.

Вице-министр отметил, что в свете Послания Главы государства качественная и своевременная реализация реформы по переходу на новые формы управления и обновление архитектурного облика многоквартирных жилых домов, и сохранение фонда многоквартирных жилых домов приобретает ещё большую актуальность.

Как отмечается в пресс-релизе, в регионах достигнуты положительные результаты по переходу на новые формы управления, есть поддержка и понимание со стороны населения. На сегодняшний день из 46 522 многоквартирных жилых домов более 42 тысяч уже перешли на новые формы управления. В том числе, на форму ОСИ – порядка 5 тыс., на форму ПТ – 37 634 многоквартирных жилых дома.

Также сообщается, переход на новые формы управления многоквартирными домами полностью завершён в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

Мара Лившиц