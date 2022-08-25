Теперь не затопит

В посёлке Ауэзов Жарминского района этим летом была решена многолетняя проблема – подтопление зданий естественными водотоками.

Талые и дождевые воды с окрестных склонов часто не попадали в водовод из-за засорения дренажных канав бытовым мусором. Как следствие, вода направлялась на территорию школы. Также регулярному подтоплению подвергались четыре многоквартирных дома и центральная площадь посёлка. Местные жители пытались самостоятельно справиться с проблемой, но тщетно.

После обращения за помощью в Бакырчикское горнодобывающее предприятие проблема решилась.

– Наши специалисты обследовали все арыки на территории посёлка. На гидрогеологической карте были обнаружены места спонтанного проявления воды. Установлено, что они начинаются с родников на близлежащих холмах, – комментирует директор по общим вопросам Бакырчикского горного предприятия Юрий Болвачёв.

По его словам, на родниках, идущих к многоэтажным домам и школе, были проведены простые гидротехнические работы: выкопан ров, каналы направлены в сторону водозаборной трубы.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район