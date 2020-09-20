Теперь морозов не боимся  

В Бородулихинском районе проведена капитальная подготовка котельных к отопительному сезону 2020–2021.

Работа в этом направлении в районе стартовала задолго до наступления первых холодов. Чтобы выработать верную стратегию качественной подготовки к отопительному сезону и создать условия для стабильной работы в зимний период объектов жизнеобеспечения района, районный штаб неоднократно проводил заседания. Рассматривались вопросы недопущения роста цен на уголь для населения, обсуждался и прорабатывался алгоритм проведения ремонтных работ в котельных.

– Все котельные удалось привести в порядок, это обеспечит их бесперебойную работу в отопительный сезон, – отметил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района Талгат Жаймухамедов.

Одна из наиболее значимых работ, которую удалось выполнить в Бородулихе этим летом, – капитальный ремонт котельной номер четыре. За ней закреплены здание детского сада «Балдаурен» и два многоквартирных жилых дома. В целом в селе шесть автономных котельных на твердом топливе, которые обслуживает КГП «Коммунальное хозяйство».

– На ремонт котельной номер четыре потратили порядка четырех миллионов тенге. Отремонтировали один котёл и заменили другой, как и запорные механизмы, – рассказали представители коммунального хозяйства. – На сегодняшний день все котельные полностью подготовлены к отопительному сезону, запас угля составляет 280 тонн.

Весь комплекс котельного хозяйства Бородулихинского района готов к выработке тепла в осенне-зимний период. Предположительно, в первую очередь к теплоснабжению подключат социально значимые объекты: детские сады, больницы и учебные заведения. После – жилые дома и административные здания.

Отметим, что в рамках программы «Дорожная карта занятости» было создано пять рабочих мест со средней заработной платой в размере 75 тысяч тенге. Все новые работники были задействованы в ремонте котельных.

Также перед началом отопительного сезона сотрудники ОЧС совместно с пожарными, представителями акимата, отдела образования и социальной защиты района проводят разъяснительно-профилактические рейды, информируя население о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в период эксплуатации печей.

Они вручают памятки проживающим в домах с печным отоплением представителям социально уязвимых слоёв, одиноким престарелым гражданам, малообеспеченным многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, проверяют в их домах работу датчиков угарного газа. Эти мероприятия продолжатся вплоть до окончания отопительного периода.

По заказу ОВП

Бородулихинского района

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев

Бородулихинский район