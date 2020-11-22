Теперь и в отдалённых сёлах 

Вести из районов

Скоростной доступ к Интернету появился ещё в двух населённых пунктах Бородулихинского района. Теперь и в отдалённых сёлах 

В селе Зенковка сотрудники семейского филиала АО «Транстелеком» установили антенну на здании Краснопольской средней школы и подключили к сети первых абонентов. В прошлом году доступ к Интернету в Бель-Агаче получили 70 абонентов, в Зенковке подключили только школу и больницу. 

– Обратились к руководству АО «Транстелеком» с просьбой обеспечить доступ к Всемирной сети и жителям села. В этом году компания нашла инвесторов, установила в Зенковке оборудование, теперь сельчане смогут пользоваться бесперебойным интернетом и на хорошей скорости, –   отмечает аким Бель-Агачского сельского округа Дюсенгали Асаубаев.  –  Заявки на подключение подали 30 абонентов. Дополнительно можно подключить до 200 желающих. 

С местными жителями, подавшими заявку, заключается договор, после оплаты устанавливается спутниковая тарелка, модем, всё это подключается к компьютеру и телевизору. Им остается только вносить ежемесячную абонентскую плату согласно договору. 

  – Услугами этой компании мы пользуемся второй год, – говорит директор Краснопольской школы Алла Голуб. – Если ранее доступ к Всемирной сети был только в школе и больнице, то сейчас пользоваться Интернетом сможет население. В условиях пандемии это позволит ученикам быстро находить нужную информацию для выполнения домашнего задания. Польза очевидна как для учителей, так и для учеников и их родителей. 

Сотовый оператор проводит масштабные работы по расширению сети, благодаря этому в ноябре доступ к Интернету получили ещё в одном отдалённом селе – Буркотово Таврического сельского округа. В скором времени местные жители смогут пользоваться услугами связи и беспрепятственно выходить в Интернет. 

Татьяна Катикеева 

Бородулихинский район 

 

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