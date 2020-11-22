Теперь и в отдалённых сёлах 

Скоростной доступ к Интернету появился ещё в двух населённых пунктах Бородулихинского района.

В селе Зенковка сотрудники семейского филиала АО «Транстелеком» установили антенну на здании Краснопольской средней школы и подключили к сети первых абонентов. В прошлом году доступ к Интернету в Бель-Агаче получили 70 абонентов, в Зенковке подключили только школу и больницу.

– Обратились к руководству АО «Транстелеком» с просьбой обеспечить доступ к Всемирной сети и жителям села. В этом году компания нашла инвесторов, установила в Зенковке оборудование, теперь сельчане смогут пользоваться бесперебойным интернетом и на хорошей скорости, – отмечает аким Бель-Агачского сельского округа Дюсенгали Асаубаев. – Заявки на подключение подали 30 абонентов. Дополнительно можно подключить до 200 желающих.

С местными жителями, подавшими заявку, заключается договор, после оплаты устанавливается спутниковая тарелка, модем, всё это подключается к компьютеру и телевизору. Им остается только вносить ежемесячную абонентскую плату согласно договору.

– Услугами этой компании мы пользуемся второй год, – говорит директор Краснопольской школы Алла Голуб. – Если ранее доступ к Всемирной сети был только в школе и больнице, то сейчас пользоваться Интернетом сможет население. В условиях пандемии это позволит ученикам быстро находить нужную информацию для выполнения домашнего задания. Польза очевидна как для учителей, так и для учеников и их родителей.

Сотовый оператор проводит масштабные работы по расширению сети, благодаря этому в ноябре доступ к Интернету получили ещё в одном отдалённом селе – Буркотово Таврического сельского округа. В скором времени местные жители смогут пользоваться услугами связи и беспрепятственно выходить в Интернет.

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район