Теперь и в маршрутках

Систему электронного билетирования запустят в маршрутных такси Усть-Каменогорска.

Как сообщили в ЦУПП, первыми автобусными перевозчиками, которые запустят эту систему, станут ТОО «Таксопарк» и ИП «Кривошеев». Они обслуживают маршруты № 228, 229, 230, 246, 253, 255, 260, 261 и 262.

В маршрутных такси для оплаты проезда нужно будет приложить бесконтактную транспортную карту Oskemencard к POS-терминалу водителя. Этот же терминал печатает и разовые билеты, которые приобретаются за наличные. В двухдверном транспорте для оплаты проезда следует приложить карту к валидатору, установленному на входе – так же, как в трамваях.

– С 6 февраля система электронного билетирования действует на всех трамвайных маршрутах. За это время система зарекомендовала себя с надёжной стороны, поэтому принято решение о следующем этапе запуска – в маршрутных такси, – прокомментировал директор ТОО «ЦУПП» Аби Алменбетов.

При запуске системы тарифная сетка сохранится, как и все ранее действующие льготы и возможность оплаты наличными.

– С момента запуска системы в трамваях специалисты проводят постоянный мониторинг работы программного обеспечения и устройств. Оборудование, установленное в маршрутных такси, полностью готово к запуску, – сообщил начальник отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения ТОО «IBA Казахстан» Евгений Серёгин.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников