Теперь – бронза!

Пограничник из ВКО стал двукратным призёром чемпионата Азии.

Сентябрь ознаменовался для Восточного Казахстана очередной блестящей спортивной победой. Даулет Аманулы завоевал бронзовую медаль в республиканском открытом турнире по комбат джиу-джитсу в Узбекистане.

Достижения восточно-казахстанских спортсменов давно стали гордостью всего региона. И эта осень началась с новых спортивных успехов. В середине сентября Узбекистан встретил в Бухаре порядка 500 участников чемпионата Азии из восьми стран. За звания лучших боролись спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана, Индии, Тайваня и Узбекистана. Один из наших соотечественников в очередной раз прославил Казахстан.

– К участию в республиканском открытом турнире по комбат джиу-джитсу были привлечены мужчины и женщины разных весовых категорий, – рассказали в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска. – В спортивном мероприятии принял участие и военнослужащий пограничного отдела «Алтай» Департамента Пограничной службы КНБ по Восточно-Казахстанской области младший сержант Даулет Аманулы.

Даулет родом из села Жарбулак Урджарского района. Любовь к спорту мальчику прививали с детства, поскольку в семье уже есть спортивные чемпионы. Отец Даулета Аман Шарипов – тренер по дзюдо и почётный деятель спорта Республики Казахстан. Дедушка Зекен Шаймарданов является не только чемпионом мира по самбо, но и заслуженным тренером Республики Казахстан по дзюдо. Отец тренировал сына с шести лет. Сначала Даулет занимался гимнастикой, позже стал осваивать приёмы рукопашного боя…

Напряжённые отборочные этапы и не менее напряжённые соревнования чемпионата Азии длились несколько дней. Несмотря на большое количество участников, Даулету Аманулы удалось стать победителем дважды в двух номинациях в весовой категории до 57 килограммов и завоевать бронзу.

К слову, это не первая престижная награда на счету Даулета. В феврале текущего года младший сержант принимал участие в чемпионате Казахстана и завоевал серебряную медаль в весовой категории 55 килограммов. Мужчина выиграл тогда четыре схватки, что и открыло перед ним двери на чемпионат Азии.

– Сейчас выиграл чемпионат Азии, – поделился Даулет Аманулы. – За выход в финал я состязался с иранским атлетом, где чистым броском завершил бой победой и завоевал бронзу для Казахстана. Считаю, что это не только моя победа. Это победа моего отца и деда. Я им очень признателен за всё, что они для меня делают. Отдельно хочу выразить благодарность начальнику Департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области полковнику Серику Рахимову.

Спортсмен не намерен останавливаться на достигнутом. Даулет добавил, что в ближайшее время будет усиленно готовиться к чемпионату мира, который состоится в ноябре текущего года в Азербайджане.

Лилия Дроздова