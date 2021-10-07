Теннисистам на радость

Виртуозы ракетки и укротители мяча скоро смогут заниматься и оттачивать своё мастерство в новом теннисном центре, который возводят в Усть-Каменогорске.

Сегодня теннис является олимпийским видом спорта. Только в Восточном Казахстане почти 11 тысяч спортсменов посещают 458 теннисных секций. Новый центр позволит спортсменам совершенствовать своё мастерство. Строительство началось ещё в августе этого года. Комплекс станет первым в стране центром настольного тенниса, который соответствует мировым стандартам. Его площадь составит более девяти с половиной тысяч квадратных метров. В четырёхэтажном здании будет расположено 58 столов, за которыми игры могут проходить одновременно. Высота потолков в залах составит восемь метров, что полностью соответствует мировым требованиям. Проектом предусмотрены трибуны для зрителей вместимостью 260 человек. Ход работ проинспектировал аким ВКО Даниал Ахметов. Он отметил, что сейчас главное – до серьёзных холодов закрыть крышу, установить стеновые панели и окна и перейти уже к отделочным работам внутри здания. В свою очередь, строители заверили, что все работы идут в соответствии с графиком.

– Центр станет частью спортивного кластера в микрорайоне КШТ. Важно, что там смогут заниматься не только дети и взрослые, но и люди с особыми потребностями, которые увлечены этим видом спорта. Более того, здесь, в центре, будет работать лечебное учреждение – диспансер, где профессиональные спортсмены смогут восстанавливаться после соревнований или травм, – написал Даниал Ахметов на своей официальной странице в социальных сетях.

Ожидается, что уже в декабре совершенно новый теннисный центр откроет свои двери для жителей Восточного Казахстана.

Дарья Антон

Фото пресс-службы акимата ВКО