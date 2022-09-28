Телефонный разговор

Министерство просвещения организовало работу Единого контакт-центра по вопросам образования.

Контакт-центр с единым номером 1450 работает в будни с 9:00 до 18:30.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК, к Единому контакт-центру по второй линии подключены региональные управления образования. Вопросы, находящиеся в компетенции местных исполнительных органов, сразу будут перенаправлены в управления образования для решения вопросов на местах.

На сегодня в контакт-центр уже поступило более 1200 звонков. Чаще всего граждане интересуются тем, как встать в очередь на получение места в детском саду. Разъяснения по этому вопросу дают представители местных исполнительных органов. Также наиболее актуальные темы касаются восстановления документов об образовании, организации питания в школе, перевода детей из одной школы в другую.

Насима Халелова