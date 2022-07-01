Телефонные мошенники

Недавно моя сестра чуть не стала жертвой телефонных мошенников. Подскажите, что делать в таких случаях и куда нужно обращаться?

Альфия Ибраева, Алтай

В последнее время в Казахстане участились случаи телефонного мошенничества.

Управление внешних коммуникаций Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка отмечает, что злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных органов, банков, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры РК.

При звонке они сообщают, что на счета гражданина якобы идёт массированная атака. Чтобы не потерять средства, необходимо перевести их на «безопасный счёт».

При этом злоумышленники призывают не сообщать о своих действиях никому: ни сотрудникам банка, которые якобы могут быть замешаны, ни родственникам и друзьям.

Это делается, чтобы не дать потенциальной жертве времени на раздумья, не позволить ей получить консультацию и адекватную оценку ситуации от профессионала. Работать может целая группа мошенников. Они ловко подделывают любые номера, отправляют с них различные сообщения, в том числе фиктивные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, реквизиты «безопасного счёта» и подробные инструкции. Могут подменить даже короткий номер call-центра банка. При этом сами обычно находятся в другом городе или даже в другой стране.

Надо понимать, что настоящему банковскому менеджеру и тем более представителю государственных органов нет нужды звонить клиентам. В банке есть полное финансовое досье на каждого клиента – кредитная история.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка напоминает, в случае поступления таких звонков необходимо сразу же прервать разговор и сообщить о факте мошенничества в полицию.

Фото из открытых источников