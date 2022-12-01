Текстильные малышки с характером

Кажется, сейчас они моргнут, заговорят, улыбнутся… Именно такое ощущение возникает, когда смотришь на текстильные куклы, созданные мастерицей из Шемонаихинского района Татьяной Степановой.

Словно прочитав мои мысли, рукодельница произносит слова: «И в моих руках послушно обретают куклы души»… Как после этого не поверить в чудо?

ДИНАСТИЯ МАСТЕРОВ

Татьяна Степанова росла в большой семье, где царила атмосфера любви, заботы друг о друге и творчества. Бабушка нашей героини, или, как её ласково называли, бабонька, была известной во всей округе рукодельницей. Она пряла пряжу, вязала варежки и носки, дома всегда пахло свежеиспечёнными блинами и пирогами. Всему, что умела, бабушка учила своих детей и внуков.

Мама Татьяны Степановой 43 года проработала в школе, преподавала русский язык и литературу, а после выхода на пенсию обучала девочек художественному труду, вела творческий кружок.

– Если бабушка создавала вещи, необходимые в быту, то мама – что-то возвышенное, – поделилась мастерица. – Она очень красиво вышивала в различных техниках: гладью, крестом, знала французский метод кройки и шитья. Шила нарядную одежду, вязала полушалки, палантины, шарфы, костюмы и платья. Не говорю уже о том, что на каждый Новый год нам шили костюмы. Я была то принцессой на горошине, то Котом в сапогах, то звездочётом… Однажды на выступление она мне сшила кабардино-балкарский национальный костюм. Те вещи, которые когда-то создала мама и которые сохранились, хранят теплоту её рук.

Отец Татьяны Степановой тоже был человеком творческим – играл на музыкальных инструментах, выделывал шкуры.

Любовь к творчеству и желание что-то создавать своими руками зародились и у детей. Они, устроившись поудобнее, осваивали навыки вышивания, вязания крючком и спицами, ткачества, плетения, декорирования…

Получилась настоящая династия мастеров, которую, к слову, продолжили внуки Татьяны Степановой. Забегая вперёд, отметим, старший внук хорошо выжигает, средний создаёт забавные поделки из бумаги, младший с шести лет увлекается декупажем, а внучка знает толк в красках, гармоничном сочетании разных оттенков…

Татьяна росла энергичной, жизнерадостной девочкой. Её с детства интересовали все виды рукоделия. По этому поводу отец в шутку говорил: «Устал пилить? Поколи дрова». Устанешь что-то шить, сядешь вязать, вышивать, фотографировать… от творчества нельзя устать.

В первом классе она вышила павлина для школьного конкурса, в последующем создала не одну коллекцию бумажных кукол и нарядов к ним, научилась прясть, а ещё посещала хореографический кружок, увлекалась катанием на лыжах и фотографией.

Профессию она тоже выбрала творческую – педагог музыкальной школы.

– В детстве мечтала работать телефонисткой, – рассказала рукодельница. – Телеграф располагался в старинном красивом здании, и когда видела мигание в окошках, штекеры, мне казалось, что телефонистки волшебницы. Как будто голос в трубке появлялся благодаря их лёгким движениям… Судьба распорядилась так, что получила музыкальное образование.

Также Татьяна Степанова возглавляла отдел образования Шемонаихинского района и районный отдел внутренней политики. После выхода на заслуженный отдых она открыла для себя новый вид занятий – создание текстильных кукол…

КУКЛА АЛЯ, КУКЛА КИРА

Перефразируя известную песню, скажем так: «Куклы бывают разные: добрые, милые, капризные…». Мастерица из Шемонаихи создаёт удивительные авторские работы, каждая из которых обладает своим характером и историей. Всё – от самой куколки с разрисованным личиком до её нарядов и аксессуаров – рукодельница делает своими руками, предварительно продумав до мельчайших деталей.

Шить текстильные игрушки она стала совсем недавно – начало увлечению положила… пенсия.

– У меня появилось свободное время и захотелось занять себя чем-то полезным, – отметила Татьяна Степанова. – Онлайн окончила международную школу и стала сертифицированным мастером-куклоделом. Когда была создана первая кукла, даже не поверила, что это моё творение. Всей семьёй думали, как назвать её. Младший внук предложил имя Люся. Эта кукла живёт у меня дома, она – мой оберег и талисман. Кстати, моя экзаменационная работа оказалась в числе победителей в номинации «Фотостиль».

Вторую куклу мастерица сделала для своей внучки, которая сразу же придумала ей имя – Аля.

Хотя рукодельница начала творить совсем недавно, она уже обзавелась немалым количеством поклонников своего творчества. Ещё бы! Перед её работами не сможет устоять даже самый искушённый ценитель.

Создание столь многогранного образа требует не только вдохновения, но часто и изучения технической стороны вопроса.

– Текстильная кукла создаётся из хлопчатобумажной ткани, – поделилась Татьяна Степанова. – Набивается наполнителем, части соединяются. Кукла может самостоятельно стоять и сидеть. Лицо покрывается специальным составом, после этого наносится карандашный эскиз, затем – акриловые краски, крепится лаком.

Хотя куклы создаются по одному чертежу, выкройке, все они разные. Капризные, улыбчивые, загадочные, добрые… У каждой свой характер, темперамент и, конечно, имя.

– Куклы сами дают простор для воображения, – подчеркнула мастерица. – Каждый раз это новый образ, никогда не возникает чувства, что делаешь одно и то же. Особенно, когда расписываешь личико. «Оживление» глаз – особое таинство. От цвета радужной оболочки будет зависеть и характер новой куклы. Стоит поменять цвет – и глаза заиграют по-новому. У Люси таинственные зелёные глаза, а у Киры – цвета неба, у каждой «девчонки» своя изюминка.

Нельзя не рассказать, что многие куклы путешествуют по ближнему зарубежью, «присылая фотографии» из новой локации.

– Для меня важна обратная связь, – подчеркнула мастерица. – Очень радует, что моё творчество приносит радость, создаёт уют, наполняет дом особой атмосферой. Как-то семья отправилась на отдых, взяв с собой куклу, и прислали мне фотоотчёт (улыбается).

Действительно, точка наивысшего удовольствия в творчестве для мастера – когда его работы признают. Это вдохновляет и заряжает энергией создавать новые образы.

Кстати, недавно Татьяне Степановой предложили провести персональную выставку в Шемонаихинском историко-краеведческом музее, и она с радостью согласилась. В скором времени жители и гости Шемонаихинского района смогут лично познакомиться с авторскими куклами мастерицы.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Татьяны Степановой

Шемонаихинский район