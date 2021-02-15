Технологии в помощь

На аварийно опасных автотрассах Восточно-Казахстанской области установили LED-экраны.

Снизить количество аварий на дорогах помогут… современные технологии, так считают в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. Так, стражи порядка совместно с дорожными организациями регулярно проводят профилактическую работу, направленную на снижение аварийности и соблюдение правил дорожного движения водителями на дорогах региона. При этом большая роль отводится своевременным способам информирования участников дорожного движения о ситуации на дороге. В связи с этим было решено установить на аварийно опасных участках региона пять LED-экранов. На них будет размещаться информация о состоянии дорог, аварийности, погодных и дорожных условиях, с которой водители смогут ознакомиться перед выездом из населённых пунктов.

– LED-экраны появились на автотрассах: Усть-Каменогорск – Алтай, Омск – Майкапчагай и Усть-Каменогорск – Риддер, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Места по их установке выбрали специалисты управления административной полиции с учётом анализа аварийности и физико-географических особенностей региона.

Приведём немного статистики, за январь этого года на территории области зафиксировано 64 дорожно-транспортных происшествия, из них 12 со смертельным исходом, 82 человека получили различные телесные повреждения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 20 процентов, числа погибших – на восемь процентов, раненых – на 38 процентов.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДП ВКО