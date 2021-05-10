Общество

Техника для спасения

10.05.2021
7

Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО пополнил парк новой техникой.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выделило средства на приобретение 11 новых пожарных автоцистерн специально для спасателей ДЧС ВКО.

Автомобили предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Выпущенные в 2020 году машины на базе «КамАЗ» и «АЦ-5-40» отличаются высокой проходимостью и вместимостью, позволяющей перевозить пять тонн воды, а также наличием пенообразователя, используемого для труднодоступных и безводных районов.

Пять автомобилей остались в областном центре, две единицы техники направлены в Семей и по одному автомобилю – в Зайсанский, Глубоковский и Бескарагайский районы.

Ева Ким

Фото из открытых источников

10.05.2021
7

Еще новости

Киловатты в подарок

08.05.2021

Всегда на посту

07.05.2021

Жумадил Адильбаев: «На журналистах – большая ответственность»

22.04.2021

Приоритеты планирования семьи 

19.04.2021
Back to top button