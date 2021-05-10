Техника для спасения

Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО пополнил парк новой техникой.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выделило средства на приобретение 11 новых пожарных автоцистерн специально для спасателей ДЧС ВКО.

Автомобили предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Выпущенные в 2020 году машины на базе «КамАЗ» и «АЦ-5-40» отличаются высокой проходимостью и вместимостью, позволяющей перевозить пять тонн воды, а также наличием пенообразователя, используемого для труднодоступных и безводных районов.

Пять автомобилей остались в областном центре, две единицы техники направлены в Семей и по одному автомобилю – в Зайсанский, Глубоковский и Бескарагайский районы.

Ева Ким

Фото из открытых источников