Техническое образование для сельчан и горожан

Вопросы нехватки квалифицированных кадров новой формации в сельском хозяйстве региона, а также страны в целом выносятся на повестку уже далеко не первый год. Причём сейчас кадровую проблему поднял Глава государства Касым-Жомарт Токаев под иным, более масштабным и комплексным углом зрения.

Для преодоления дефицита или кадрового голода в различных отраслях экономики сегодня требуются современно мыслящие, хорошо подготовленные, имеющие твёрдые практические навыки, грамотные специалисты. А сфера сельского хозяйства, которая является в Восточном Казахстане вторым надёжным крылом экономики, также считается обширным полем для приложения умелых рук. Здесь тоже крайне необходимы светлые головы, умеющие уверенно обращаться с мощной техникой колоссальной производительности лучших мировых образцов. Вместе с тем, они должны прекрасно разбираться в тонких материях, коими являются электроника, компьютерное оборудование, чем напичканы современные машины и сельхозагрегаты.

Если прежде станки с ЧПУ (числовым программным управлением), другие умные машины были, как говорится, по зубам только в городских условиях, то теперь ситуация выровнялась. От сельских жителей в равной мере сегодня требуются компетенции мирового уровня, чтобы не просто пользоваться сложной техникой, но и заняться сервисом, текущим и капитальным ремонтами или обновлением её.

Не случайно Глава государства делает особый акцент на важности подготовки востребованных кадров именно по техническим специальностям как в городе, так и на селе. Философия постиндустриального общества предполагает окончательный отказ от тяжёлого ручного труда, чтобы окончательно переложить его на плечи машин. Не секрет, что в прежние времена сельский труд исторически считался исконно мужской профессией не из-за желания как-то ущемить права прекрасной половины человечества. Главным образом, из-за преобладания на фермах и полях тяжкого и продолжительного физического труда.

В Восточном Казахстане на нескольких фермах уже в полную силу трудятся роботы-дояры, а контроль над ними умело осуществляют не только девушки, но и мужчины. В первую очередь, это относится к известным и крупным компаниям агропромышленного сектора нашего региона. В то же время освоение новейшей техники и передовых технологий происходит во многих районах и сёлах ВКО. Вопросы кадров решаются и на местном уровне, в соответствии со своими целями, средствами, потенциалом.

Есть профильные колледжи, университеты, призванные готовить нужные кадры для села. Однако чтобы привлечь в них способную молодёжь, обучить, устроить на работу и регулярно повышать квалификацию, нужно делать многое. Необходима системная индивидуальная работа с людьми.

Сказать легко, а как это сделать? Из множества самых разных примеров приведём для наглядности один из них. В Кокпектинском районе многие годы успешно работает КХ «Калисатарулы», которое находится в селе Самарском. Его руководитель Самаркан Жотабаев является признанным знатоком автотракторной, сельскохозяйственной и иной техники, в общем, профессионалом до мозга костей. Такое же трепетное и бережное отношение к технике он прививает коллегам. «Делай как я, делай лучше меня».

Как опытный глава КХ, прирождённый технарь, он по возможности делится своим опытом в местном колледже. Водители и механизаторы хозяйства имеют прекрасные стимулы для работы. За безупречный труд выплачивается достойная зарплата, решаются бытовые вопросы. Лучшим работникам поочерёдно из года в год вручаются ключи от добротных сельских домов, легковых автомобилей, уже не говоря о бытовой технике, социальных пакетах.

Естественно, нужен определённый интерес, талант и тяга к технике, чтобы горели душа и любое дело в руках. В коллективе всё делается своими силами. Все виды ремонта и обслуживания техники, сварочные, токарные работы. В итоге рождаются рационализаторские предложения, порой, настоящие изобретения, достойные даже патентования. В сельских трудовых династиях у детей в крови стремление к освоению техники, управлению сложными механизмами. Другой вопрос, как распознать таланты на ранней стадии, помочь в выборе профессии, обучить и закрепить навыки на практике, а ещё удержать кадры в сельской местности.

Если есть желание и способности, сейчас молодёжь может себя реализовать, где угодно. Однако чтобы её по-настоящему заинтересовать и увлечь, нужно найти подход. Это самое главное и, пожалуй, самое трудное.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции