Технари в авангарде

Всё больше молодых людей в Казахстане хотят посвятить себя научной деятельности. Так, по данным МОН РК, за последние два года число молодых учёных выросло почти на тысячу человек.

Есть основания полагать, что этот показатель будет расти и в дальнейшем. Тому способствуют принятые государством меры поддержки – гранты, премии, стажировки. К тому же в Казахстане будет переформатирована сфера образования в целом. Основной акцент будет сделан на технических специальностях.

Напомним, на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно изменить взгляд на образование.

– Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников, – подчеркнул Президент РК.

Также Касым-Жомарт Токаев упомянул, что недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. Планируется, что в ряде регионов Казахстана начнут работу филиалы передовых технических вузов России. Президент считает необходимым к 2025 году функционирования в стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.

По словам председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобеновой, в рамках выполнения поручения Главы государства будет сформирован государственный образовательный заказ.

– Если раньше в общем объёме по техническим направлениям размещалось 40 процентов госзаказа, то сегодня этот показатель увеличивается до 60 процентов. Кроме того, можно сказать, что есть спрос на медицину, педагогику, гуманитарные направления, – сказала председатель Комитета.

Своим мнением о переформатировании сферы образования с корреспондентом «Рудного Алтая» поделился магистрант специальности «Горная инженерия» ВКТУ им. Д. Серикбаева, горный мастер Айбек Токтаргалиев.

– На мой взгляд, экономика Казахстана во многом зависит от объёмов добытого сырья. Как известно, у нас есть крупные полиметаллические месторождения, на которых идёт добыча. Вместе с тем считаю, что нужно разведывать и исследовать новые месторождения. Поэтому специалисты с техническим образованием, знающие эту сферу, очень нужны, – поделился молодой специалист.

По мнению инженера-исследователя Центра превосходства Veritas Сергея Герта, на данный момент на производственных площадках различных масштабов наблюдается кадровый голод, причём в значительном объёме.

– Катастрофически не хватает грамотных специалистов именно по техническим направлениям. Профессионалы своего дела в силу возраста и здоровья вынуждены оставлять свои рабочие места, а новое поколение не обладает достаточным багажом знаний и опыта для работы со сложным технологическим оборудованием, – сказал Сергей Герт.

В связи с этим политику переформатирования образования в техническую сторону он поддерживает, безусловно, подчёркивая, что качество в этом вопросе должно играть первостепенную роль.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева