Театральные мистификаторы

Атмосфера спектакля – это его душа. От того, какая она – верно ли создана, соответствует ли эпохе, во многом и зависит – оживут ли внутренние струны?

Все, что задаёт атмосферу постановки – посуду, предметы интерьера, элементы костюма, также оружие и еду в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре создают мастера художественно-бутафорского цеха.

Здесь царит тот самый неподражаемый творческий беспорядок, который может образоваться лишь в театральных мастерских. Повсюду инструменты, лоскуты ткани, поролон, нитки, клей.

– Готовимся к выпуску нового спектакля «А.Л.Ж.И.Р.», – поясняет заведующий цехом Владимир Бережко. – Только что закончили делать камыши. Сейчас они у нас сохнут. Впереди ещё много работы: нужны конверты для писем 1930-х годов, посылка, в которой непременно должны лежать консервы того же времени, папиросы «Беломорканал».

В глазах собеседника ловлю искорки оживлённого интереса и азарта. А по его уверенной интонации понимаю, что он уже всё давно просчитал наперёд и знает, что делать. И неудивительно, ведь за плечами богатый профессиональный опыт – более 20 лет в театре!

В его руках самый обыкновенный материал – бумага, поролон, пенопласт – неоднократно превращался в диковинный предмет материальной культуры – рыцарский шлем, канделябр, а то и в аппетитную запечённую картошечку.

Пока Владимир Фёдорович строчит на швейной машинке, Михаил Жульдиков склеивает швы поролона. Ещё для одного нового спектакля, «Лада, или Радость», они делают заготовки для снежной бабы, которую будут «лепить» на сцене герои.

Бутафоры – всё же универсальные специалисты. В зависимости от режиссёрской задачи они рисуют, шьют, строгают, пилят, красят, лепят… А ещё им свои пожелания высказывают художники, монтировщики, поскольку они участвуют и в создании декораций. Самое трудное – прийти к согласию, найти варианты, которые были бы максимально удобны для всех.

– Правда ли, что в бутафории служат лишь те, кто любит и умеет работать руками? – интересуюсь у Владимира Фёдоровича.

– Да, действительно, – подтверждает мастер. – Это труд ручной, трудоёмкий, грязный, потому что очень часто приходится прибегать к клейстеру. К тому же это тонкая работа, связанная с изготовлением мелких деталей.

Параллельно с выпуском премьерных постановок бутафоры не оставляют без внимания ранние творения своих рук, используемые в репертуарных спектаклях и требующие со временем ремонта, обновления.

Так, на одном из рабочих столов цеха замечаю сохнущие после покраски гантели из папье-маше. Герой спектакля «Ба» Ю. Тупикиной ими наращивает свою мышечную массу на глазах у изумлённых зрителей.

На стеллажах – чего только нет! Сосуды разных размеров и форм, часы, чернильницы, бюсты, статуэтки, оружие… Словно очутилась в лавке древностей.

Бутафория (итал. butta fuori, букв. «выбрасывай» – первоначально приказ режиссёра актёру выходить на сцену) – поддельные, специально изготавливаемые предметы, муляж (скульптура, мебель, посуда, украшения, оружие и др.), используемые в театральных спектаклях или выставляемые на витрины магазинов, взамен настоящих вещей.

Каким-то отдельным экземплярам в бутафорском цехе театра уже насчитывается не один десяток лет, и они по-прежнему сохранили свой первоначальный вид.

Владимир Бережко показывает курительную трубку с мужским профилем.

– Эта трубка перешла нам в наследство от прежнего мастера – заслуженного работника культуры Казахской ССР Михаила Семеновича Стародубова, – рассказал заведующий цехом. – Она вырезана из дерева и обклеена папье-маше. Работа ювелирная. И, что немаловажно, трубка действующая!

Порой бутафорам приходится специально «состаривать» вещи, чтобы они вписывались в ту или иную историческую эпоху. И без знания характерных особенностей культуры не обойтись! По словам Владимира Фёдоровича, даже небольшой декоративный элемент в костюме может раскрыть моду того или иного времени или, напротив, испортить общее впечатление о спектакле. Подмостки в этом плане не терпят неряшливости!

При рассмотрении предметов обращаю внимание на их схожие свойства – лёгкость и в то же время прочность. Во время спектакля случаются разные казусы, и что бы ни произошло, бутафорские вещи по возможности должны быть для актёров не травмоопасными в использовании.

– Настоящий рыцарский меч актёр просто не поднимет, – продолжает раскрывать секреты Владимир Фёдорович. – Однажды мы дали актёрам акинаки. Они ими немного помахали, и всё на этом. Нагрузка на мышцы рук была слишком большой. Поэтому приняли решение делать мечи из дерева.

На одном из стеллажей нахожу кровяную колбасу. Давно не встречала её на прилавках магазинов. А вот в прошлом веке она была очень популярной! Но откуда же ей было здесь взяться? Вскоре вскрывается и правда – начинка-то из ваты!

– Почему подмостки признают лишь имитацию, а не настоящие предметы? С чем это связано? – отвлекаюсь от мыслей о еде.

– Не всё, что есть в быту, смотрится на сцене, – объясняет Владимир Бережко. – На сцене всё должно быть немножко больше, крупнее. Видите, заготовку для сказки: надо сделать гроздь рябины. Ягоды будут размером с шарик от пинг-понга.

Одно из моих ярких впечатлений о сценографии спектакля молодёжной труппы театра «Елестер» Э. де Филиппо – большая люстра с хрустальными подвесками в центре сцены. Насколько роскошно она смотрелась из зрительного зала, производя впечатление тяжёлого старинного светильника!

– А на самом деле она была выполнена из бутылочных пробок. Спасибо пивзаводу, что нам не отказали, – смеётся бутафор.

Вот тебе и магия театрального искусства! Всё, что со сцены выглядит потрясающе, зачастую оказывается эффектным муляжом! Но в этом, по признанию мастеров, и волшебство профессии! Что можно создавать оптические иллюзии! И пусть это в какой-то мере обман, но он вызывает восторг, доставляет публике эстетическое удовольствие!

Как и свои изделия, так же уникальны, эксклюзивны сами бутафоры. Люди редкого природного таланта и дарования. Любящие театр. Не боящиеся больших объёмов и кропотливой работы. Постоянно открывающие для себя новые материалы, технологии. Мистификаторы театрального искусства, от мастерства, а также смекалки которых зависит, поверит ли в происходящее на подмостках зритель, ощутит ли полноту и реализм сценического действия.

Дарья Шавлева

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