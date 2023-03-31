Театральное нашествие

В апреле Усть-Каменогорск со спектаклями посетят профессиональные артисты из Кокшетау, Семея, Павлодара. Какая гастрольная программа будет представлена вниманию местной публики?

Жителей и гостей областного центра ждут весьма насыщенные дни, полные тонкого искусства.

Первым разнообразит их культурную жизнь коллектив Акмолинского областного русского драматического театра. 11 и 12 апреля труппа намерена познакомить зрителей со своими ярчайшими спектаклями, поставленными по произведениям отечественных авторов. Для юных театралов артисты сыграют сказку Алтынай Алиевой «Малыш@Net.дед». А два вечера скрасит драма «Лютый» по мотивам произведения Мухтара Ауэзова. В прошлом году этот спектакль был признан лучшим по итогам ІV Международного театрального фестиваля «Te-ART Кокше», а театральные критики Казахстана удостоили коллектив номинации «Лучший актёрский ансамбль года».

21 и 22 апреля свои спектакли восточноказахстанским ценителям искусства представит Государственный русский драматический театр имени Ф. М. Достоевского. Для первой встречи с юными зрителями артисты готовят сказку Валерия Зимина «Жила-была Сыроежка». Пятничным вечером зрители приглашаются на авантюрную драму Ги де Мопассана «Милый друг». А вот субботний день можно будет смело провести в театре всей семьёй – гастрольная афиша семейских артистов к этому располагает! С утра состоится фантастическое путешествие в космос с жёстким приземлением в пустыне «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент Экзюпери. Зрителей, вероятно, заинтересует тот факт, что эта постановка, по мнению театральных критиков Казахстана, в прошлом году была лучшей в стране среди детских спектаклей. Постановка, раскрывающая путь юного создания через испытания и соблазны жизни, уже полюбилась как подросткам, молодёжи, так и абсолютно взрослой аудитории.

Увенчает гастрольную программу театра из Семея в субботний вечер трагикомедия «Дядюшкин сон» по повести Фёдора Достоевского. Спектакль о нравах провинциального городка, вернее о Семипалатинске полуторавековой давности, каким он предстал перед писателем, служившим здесь пять лет.

В конце месяца, точнее 27 и 28 апреля, в гости к восточноказахстанцам приедут артисты Павлодарского казахского музыкально-драматического театра имени Ж. Аймауытова. Их программа пока уточняется.

Стоит отметить, что и коллективы Восточно-Казахстанского областного драматического театра не будут засиживаться в апреле дома. С ответными гастролями русская труппа отправится в Семей, молодёжная – в Павлодар, а казахская – в Самарку, Тарбагатай, Зайсан, Маркаколь и Катон-Карагай.

Дарья Шавлева