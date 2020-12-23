Театральная «перезагрузка» 

Восточно-Казахстанский областной драматический театр принял участие в творческой лаборатории, организованной Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья (Российская Федерация, Санкт-Петербург) в рамках XXII Международного фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России».

Областной драмтеатр уже три года тесно сотрудничает с международной партнёрской сетью, цели которой – укрепление культурных связей, обмен опытом, совершенствование мастерства специалистов.

За это время служителям Мельпомены открылись возможности информационной поддержки своей деятельности в мировом интернет-пространстве, на веб-ресурсах Ассоциации.

Кроме того, взаимодействуя с коллегами из зарубежья, театр стал приглашать молодых режиссёров. Репертуар пополнили интересные в плане сценографии и драматургического материала спектакли выпускников Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) – Рачи Махатаева («Доходное место» А.Н. Островского) и Тимофея Ткачева («Люди и лисы» Ю. Клавдиева).

Держать себя в профессиональной форме, оттачивать техники и получать новые знания труппе позволили образовательные программы ассоциации. В прошлом году с огромным интересом был встречен трёхдневный тренинг по сценическому движению от одного из лучших режиссёров по пластике Игоря Качаева.

В этот раз в связи с пандемией встреча, диалог и обучение единомышленников из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы и Литвы состоялись в формате ZOOM- конференции.

Художественные руководители Восточно-Казахстанского областного драматического театра взяли на заметку работы нескольких неординарно мыслящих, азартных молодых режиссёров. Актёры извлекли практическую пользу из мастер-класса по сценической речи доцента кафедры РГИСИ, заслуженного артиста Чеченской Республики Дмитрия Кошмина. А завлиты областного драмтеатра приняли участие в обсуждении проблем современной драматургии, лично познакомились с авторами, с которыми им может посчастливится работать.

– Как показал нынешний сложный год, жизнь диктует театру новые условия, – отметил директор ВКО драмтеатра Дынмухамет Уябай. – И самое важное – не растерять традиций, сохранить самобытность и уникальность искусства. Но в то же время от актёров, специалистов творческих и технических цехов сегодня требуются гибкость, умение перестраиваться, расширять горизонт своих возможностей и навыков. Такая «перезагрузка», как творческая лаборатория Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, театру была необходима.

Дарья Волкоедова