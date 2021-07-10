Театральная love story

В театральной жизни наступило затишье – пора межсезонья. Накануне Русский драмтеатр имени Ф. М. Достоевского попрощался со зрителями ярко и весело – трагикомедией «Дядюшкин сон», поставленной несколько лет назад московским режиссёром Олегом Плаксиным.

Помимо безусловных плюсов самой постановки, спектакль вызывает интерес семейчан и гостей города ещё и тем, что написана повесть Фёдором Михайловичем непосредственно в Семипалатинске и о Семипалатинске, хотя нравы его обитателей ничем не отличались от нравов жителей других городков на краю империи. Всё-таки не каждый населённый пункт может похвастаться, что стал героем произведения классика, пусть и под неблагозвучным названием Мордасов…

После показа спектакля зрители, осыпав любимых артистов овациями, не скупясь выразили свой восторг и на страницах театра в соцсетях. Но даже в этом вихре комплиментов выделилось сообщение от девушки по имени Виктория:

«Три года назад мне после этого спектакля сделали предложение… Работники как раз начинали убирать декорации… Поэтому для нас с мужем это особенный спектакль!»

Как оказалось, после любимого спектакля началась совместная счастливая жизнь театралов Виктории К. и Анатолия Ш. На тот момент им едва минуло 20 лет.

– Познакомились мы в немецком молодёжном клубе при обществе «Возрождение». О своей любви к театру я рассказала сразу, не одно наше свидание прошло в театре. Поэтому ничего удивительного в том, что мой кавалер приобрёл билеты на новый спектакль «Дядюшкин сон», я не увидела. Между тем мой на тот момент молодой человек втайне от меня договорился с фотографом, что после того как закончится спектакль, люди выйдут из зала и останемся только мы, он сделает мне предложение. Так и появились эти снимки на фоне декораций. Помню, сотрудники театра, которые убирали сцену, нам тепло аплодировали, – поведала Виктория.

Сейчас супруги, вспоминая о том особенном дне, говорят, что неплохо было бы сделать предложение во время антракта.

Виктория и Анатолий – частые гости в театре. Любят динамичные, яркие спектакли, где много музыки, песен, танцев.

На вопрос о любимых артистах наша героиня ответила так:

– Мне по-своему нравятся все. Главное – когда не переигрывают, а живут на сцене по-настоящему жизнью своего героя. Но Александр Сухов – это, конечно, особая любовь! Как и у многих, думаю.

Наша пара театралов – тоже творческие личности, просто креативят не на сцене, а на кухне: Анатолий готовит изысканные блюда в ресторане, Виктория всю душу вкладывает в создаваемые чизкейки и имбирные печенья.

Виктория говорит, что уже живёт ожиданием от встречи с любимой труппой в новом сезоне. Но они с её романтичным избранником и их театральная love story – яркое подтверждение того, что не только на сцене, но и в реальной жизни немало интересных сюжетов.

Айгуль Биданова

Семей