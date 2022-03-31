Театр жив, пока есть зритель

Театр в Восточном Казахстане жив, по-прежнему любим и волнует сердца ценителей искусства.

Убедиться в этом можно было на торжественном праздновании Всемирного дня театра, которое состоялось в областном храме Мельпомены.

В последние годы театру пришлось принять различные вызовы. Но, несмотря на все трудности, удалось сохранить важное: традиции, трепет и неутомимую жажду живого общения! И всё так же актёр выходит на сцену, чтобы встречаться со зрителем, пытаться лучше понять друг друга.

На главное театральное событие года – церемонию вручения профессиональной премии «Маска» Управления культуры Восточно-Казахстанской области – собрались служители драматического искусства, а также его ценители, те, кто «болен театром» и не желает «выздоравливать».

Праздничное действо, развернувшееся в большом зрительном зале, представляло изящную феерию ярких эмоций. Красивое шествие любимцев публики по красной ковровой дорожке сопровождалось овациями.

Прежде чем вручить почётные награды, руководитель областного управления культуры Нурболат Ахметжанов поздравил всех с Всемирным днём театра, отметив значимую просветительскую и воспитательную роль искусства.

– Театр имеет особую ауру и поднимает нас над обыденностью, даёт возможность прикоснуться к культуре и истории, помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы часто не замечаем, – отметил он. – Отрадно, что восточноказахстанцы с удовольствием посещают театр. Театр жив, пока у него есть благодарный, чуткий и талантливый зритель!

Лучшими спектаклями года были признаны комедия длиною в жизнь «От Антоши Чехонте до Чехова» по мотивам произведений А.П. Чехова (режиссёр-постановщик Р. Степенский) и музыкальная постановка «Өмір-өзен» о творчестве известного казахстанского композитора Шамши Калдаякова (А. Даулетов).

Впервые премией «Маска» в номинации «Лучшая мужская роль» были отмечены актёры моноспектаклей: Михаил Иванов («Почему люди не..?», С. Астраханцев) и Мирас Разханов («Тегімді менің сұрама», А. Ракыш). Улыбались на сцене в лучах софитов ассистенты режиссёров Нурсулу Мукузинова и Бибат Отарбаева. Их роль не видна зрителю. Вместе с тем их вклад в развитие театрального искусства значим – на хрупких плечах этих женщин держится вся постановка, его ансамблевая стройность и техническое совершенство.

В номинации «Лучшая женская роль» почётной театральной премии была удостоена актриса Ирина Красикова. Образ Любови Андреевны Раневской («Вишнёвый сад», А.П. Чехов) один из самых спорных и сложных в драматургии. Для исполнительницы важно взять верный тон. Что и удалось И. Красиковой, которая, к слову, в этом году отмечает 25-летие своей творческой деятельности на театральных подмостках.

Ещё одним новшеством церемонии в этом году стала номинация «Лучшее творческое оформление спектакля». Номинация универсальная, объёмная и многогранная. Впрочем, как и сам лауреат – художник-постановщик Шота Чоговадзе. Зрителям он известен по сценографии таких спектаклей, как «Лейтенант Володька», «Моя жена – лгунья», «Ба», «Красная Шапочка». Но в моноспектакле «Почему люди не..?», кроме всего, раскрывается ещё одна грань – он выступает и как композитор.

Всего лауреатами премии «Маски» стали 20 служителей искусства русской, казахской и молодёжной трупп театра.

Главной же интригой вечера было – кто станет лауреатом премии имени Рустема Есдаулетова? Премия была учреждена более 10 лет назад в честь памяти нашего славного земляка – актёра, режиссёра, поэта, который своей яркой творческой жизнью показал пример бескорыстного служения искусству. Достойной этой премии была признана ослепительная актриса Арай Маралбекова.

Стоит добавить, что фанфары и поздравления в этот же день раздавались и в адрес работников технических цехов. Их образцовый труд был отмечен профсоюзными медалями, а также благодарственными письмами от общественных организаций и генерального директора Восточно-Казахстанского областного драматического театра.

Дарья Шавлева

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