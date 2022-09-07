Театр ждёт зрителей

Новый театральный сезон в Усть-Каменогорске откроется в сентябре. Ценителей искусства ожидают как уже полюбившиеся постановки, так и премьерные спектакли.

С наступлением осени многие жители региона находятся в предвкушении яркого культурного события – начала нового театрального сезона. Ведь это праздник, который задаёт настроение, дарит пёстрый букет эмоций. И коллектив Восточно-Казахстанского областного драматического театра эти ожидания всегда оправдывал!

Первыми встретят восточноказахстанских театралов под сводами храма искусства артисты казахской труппы, для которых этот сезон 23-й по счету. 17 сентября на большой сцене они сыграют эпическую постановку народного артиста РК, лауреата Государственной премии РК Т. Жаманкулова «Қазақтар» по произведениям К. Ыскака, Шахимардена о становлении Казахского ханства. А уже на следующий день зрители смогут от души посмеяться вместе с героями комедии «Ғашықтар хикиясы немесе общагадағы зсерілер» К. Жунисова.

Не разочарует ожиданий жителей и гостей Усть-Каменогорска молодёжная труппа. Психологическая драма «А.Л.Ж.И.Р.» А. Даулетулы, премьера которой состоялась под занавес прошлого сезона, вызвала неслыханный общественный резонанс. Большой зрительный зал на протяжении нескольких аншлаговых вечеров не мог вместить всех желающих посмотреть пронзительную постановку о жёнах изменников Родины.

Возможность увидеть нашумевший спектакль теперь представится 24 сентября, в день долгожданного открытия 8-го театрального сезона труппы. Среди спектаклей сентябрьского репертуара молодых артистов не менее популярная музыкальная постановка «Өмір-өзен», раскрывающая судьбу известного отечественного композитора Шамши Калдаякова.

Приятный сюрприз для зрителей и особенно для любителей классики готовит к открытию уже 87-го сезона русская труппа. В преддверии 200-летия со дня рождения Александра Островского, которое мировая общественность будет отмечать в 2023 году, режиссер-постановщик, «ҚР Мәдениет саласыны ңүздігі» Татьяна Баева предложит публике ближе познакомиться с творчеством великого русского драматурга через его бессмертную пьесу «Волки и овцы». Премьера комедии состоится 1, 2 и 8 октября.

Дарья Шавлева

Фото из открытых источников