Подняться на высоту птичьего полёта и открыть для себя новые грани восприятия современного искусства – для гостей и жителей нашего региона это стало возможным благодаря новому проекту Восточно-Казахстанского областного драматического театра – «Театр под открытым небом».

Театр – это не здание, не стены, а мысль, душа, настроение, идеи, желания людей. Чтобы они формировались, менялись, развивались, парили, мерцали – им нужна свобода.

Новый оригинальный проект Восточно-Казахстанского областного театра драмы «Театр под открытым небом» стирает все границы – между сценой и зрительным залом, между землёй и небом. Зрителям предлагается занять места …на театральной террасе, расположенной на крыше, сделать глоток свежего воздуха или горячего чая, слиться с искусством и получить невероятный заряд энергии и вдохновения.

Безграничное творческое пространство открылось моноспектаклем Сергея Астраханцева «Почему люди не..?». Поиски смысла жизни, собственного предназначения привели молодого человека к обрыву, на крышу. Сосредоточенно и зачарованно всматриваясь в даль неба, он ищет спасение от суеты, ответы на животрепещущие вопросы.

После ввода в постановку молодого актера – Юрия Миронова, по сути – это премьера!

– Я мечтал о такой роли, но тогда больше витал в облаках. А в этом проекте дали возможность моим мыслям, мечтам выйти на новый уровень, – признался исполнитель главной роли.

Актёр привнес свои эмоциональные оттенки в таинственный и одновременно душевный разговор о важном, о том, что близко каждому из нас. Появились новые акценты и нюансы, которые также привлекли внимание зрителей. Звуки проезжающих машин, поезда, огни вечернего Усть-Каменогорска добавили в спектакль динамику жизни, смысловую многослойность и объём.

«Оказывается, мир огромен!» – удивленно воскликнул герой. И эта реплика обрела совершенно потрясающее по воздействию звучание и остроту. Ощущая атмосферу максимальной приближённости к реальности, зритель заметил, насколько безграничен может быть и мир искусства.

А проекция на стене здания, обращения юных жителей областного центра к нам, современникам, навеяли черты документального театра.

Время на осознание, смех и слёзы и на неповторимое ощущение момента на театральной террасе пролетело незаметно.

Вместе с тем, проект продолжит жить и развиваться. В будущем на театральной террасе планируется показ и других камерных экспериментальных спектаклей казахской и молодёжной трупп.

Дарья Шавлева

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