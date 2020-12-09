Театр открывается 

Восточно-Казахстанский областной драматический театр после карантинной паузы снова открывает двери для зрителей.

Ощутить неповторимую ауру театра, почувствовать запах кулис, насладиться живой игрой актёров вновь смогут восточноказахстанские любители искусства.

Согласно постановлению и. о. главного государственного санитарного врача ВКО Х. Илюбаева от 2 декабря 2020 года, показ спектаклей вновь разрешён. Однако проходить они будут пока только в будние дни и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Количество мест в зрительных залах при шахматной рассадке ограничено: не более 50 процентов и до 100 человек.

Обязательными условиями для театралов остаются ношение маски и соблюдение дистанцирования.

Для первых встреч зрителям будут предложены комедии на малой сцене: 8 декабря – «Ва-банк, или Последняя попытка» по пьесе М. Задорнова и 9 декабря – «БА» Ю. Тупикиной. Начало спектаклей – в 16 часов.

Дарья Волкоедова