ТБО: разделяй и… перерабатывай!

В Семее с 2020 года реализуется пилотный проект по модернизации системы управления твёрдыми бытовыми отходами. Первые результаты уже есть: в городе начали осуществлять раздельный сбор ТБО благодаря установке специализированных контейнеров.

Одним из самых активных участников реализации пилотного проекта стал Рафаиль Хазипов. Именно его предприятие – ИП «Хазипов» – стало управляющей организацией, которой доверили раздельный сбор ТБО на территории Семея. Кроме того, как депутат городского маслихата от партии Nur Otan, он курирует направление модернизации системы управления отходами в Семее. Рафаиль Хазипов рассказывает о первых успехах реализации проекта, а также о проблемах, которые ещё предстоит решить городу в новом для него направлении.

– Согласно Экологическому кодексу РК, вступившему в законную силу с 1 июля 2021 года, в Казахстане категорически запрещено захоронение целого ряда ТБО: пластика, стекла, бумаги и картона, полиэтилена, резины, а также цветных и чёрных металлов, строительных и пищевых отходов. Они подлежат сортировке и дальнейшей переработке. Однако эти запреты привели к сбоям в системе управления ТБО. Как же следует выстроить её работу, чтобы она функционировала эффективно, принося городу пользу и экономическую выгоду?

– Чтобы эффективно наладить систему раздельного сбора ТБО, а потом и их дальнейшей переработки, необходимо участие сразу нескольких заинтересованных служб. В первую очередь, это акиматы, новая редакция Экологического кодекса РК чётко прописывает обязанности местной исполнительной власти в организации этого процесса. Ещё одна заинтересованная сторона – это ОП, ОСИ или КСК, то есть домоуправления многоквартирными жилыми домами. Там, где их нет, работа ведётся непосредственно с потребителями. Ну и, конечно, предприятия, специализирующиеся на вывозе ТБО и занимающиеся раздельным сбором и переработкой вторсырья.

Семею, можно сказать, повезло. Мы вскочили на подножку уходящего поезда, когда вместе с Актобе и Усть-Каменогорском вошли в проект по модернизации системы сбора, переработки и вывоза ТБО, который осуществляем в партнёрстве с ТОО «Оператор РОП». Уже сейчас реализация этого проекта дала городу инвестиции, исчисляемые в сумму более чем полтора миллиарда тенге. На эти средства приобретены контейнеры, спецавтомобили для вывоза ТБО, скоро поступит автоматическая сортировочная линия.

В рамках этого проекта мы, как компания, которой доверили управление системой раздельного сбора ТБО в Семее, обязаны выстроить работу так, чтобы обеспечить бесперебойный сбор вторичного сырья для его дальнейшей переработки на соответствующих предприятиях Казахстана или за рубежом.

— Как удалось это сделать в нашем городе?

– В Экологическом кодексе РК все виды коммунальных отходов делятся на две категории: «мокрые» и «сухие». Соответственно, и сбор их будет проводиться отдельно. Для «сухих» отходов в Семее теперь используются два вида контейнеров – сетчатые и колокольчатые. Для «мокрых» будем устанавливать особые, зелёные контейнеры. В них будет осуществляться сбор пищевых и биологических отходов. На изготовление этих контейнеров сейчас проводится тендер в ЖКХ. И как только они будут готовы, приступим к их установке по всей территории города. Уже в текущем году запланирована установка 450 контейнеров этого типа. Ещё столько же установим в будущем году.

Пока мы завершили установку 1050 сетчатых контейнеров для сбора пластика, бумаги и полиэтилена. Для сбора стекла будут использоваться синие колокольчатые контейнеры. Их доставили 550 штук, но мы успели установить около 300 из них. Такие контейнеры закуплены в Чехии, их применяют в Европе.

Причём разные виды контейнеров устанавливаем в разных точках города. Сетчатые распределили в основном по дворам многоквартирных домов. Синие колокольчатые установили в общественных местах: на остановках, площадях, на набережной, в парках и скверах. Там, где наблюдается наибольшее скопление людей. Остальные разместим согласно распоряжению отдела ЖКХ города.

Отмечу, люди по-разному восприняли необходимость раздельного сбора коммунальных отходов. Есть дворы, где сетчатые контейнеры заполняются за несколько дней. В других – они стоят пустые, никто их не использует по назначению.

Также неоднозначно внедряются в нашу ежедневную действительность и синие контейнеры. Стекло набираем очень тяжело. Видимо, семейчанам необходимо время привыкнуть, что следует выбрасывать мусор в разные контейнеры. Думаю, что для выработки такой здоровой привычки необходимо не менее года, а то и полутора лет.

В настоящее время мы, как организация, обслуживающая раздельный сбор ТБО, за эту работу пока не получили ни одного тенге. Поскольку в действующем тарифе не заложены средства на раздельный сбор ТБО и его переработку.

Поэтому иногда слышим жалобы со стороны жителей Семея о несвоевременном вывозе отходов из новых контейнеров. Поясняю, пока мы не можем составить чёткий график вывоза мусора, накапливаемого в евроконтейнерах: слишком разная скорость накопления в различных районах. Напрасно отправлять в рейс спецмашину, тратя при этом ГСМ и оплачивая работу водителя и грузчика, мы себе позволить не можем из-за отсутствия финансирования.

Остаётся надеяться на понимание и содействие семейчан. На каждом контейнере мы установим таблички с просьбой позвонить по указанным телефонам, когда контейнер полностью наполнится. Мы тут же отправим туда машину. Будем благодарны жителям города за содействие.

– В конце августа в Семей должны были доставить автоматизированный сортировочный комплекс. Как обстоит дело на текущий момент?

– К сожалению, ещё не все агрегаты будущей установки пришли. Поэтому пока приступить к её монтажу не можем. Однако площадка на новом полигоне уже готовится. Именно там и будет работать автоматизированный сортировочный комплекс.

Месяц назад четыре наших специалиста побывали на стажировке в Греции. На том предприятии, которое поставляет нам оборудование. Они учились его монтировать, осваивали этапы эксплуатации, а также набирались опыта в ремонте и обслуживании техники.

Будем надеяться, что в ближайшее время сортировочный комплекс смонтируем и приступим наконец к более качественной сортировке.

– Мощность будущей сортировочной установки составляет 100 тыс. тонн в год. Достаточно ли этого объёма для нашего города?

– Более чем. Если учесть, что в настоящий момент мы извлекаем лишь от двух до пяти тыс. тонн ТБО в год, этой мощности хватит на долгие годы. Ручная установка, работающая сейчас на полигоне ТБО, позволяет извлекать не более 10–15 % вторичного сырья. С вводом в эксплуатацию нового комплекса надеемся в разы увеличить процент извлечения сырья.

– Пока в Семее практически нет возможности перерабатывать вторсырьё. Куда же отправляют собранный мусор?

– Мы его тюкуем и доставляем на разные перерабатывающие предприятия Казахстана. Стекло – в Алматы. Картон и бумагу оставляем в городе. Наш бумажно-тарный комбинат с удовольствием берёт вторсырьё для переработки и выпуска картона для тары и упаковочного материала. Более того, они рассматривают возможность установки дополнительного оборудования для переработки тетрапакетов. Кроме того, бумагу и картон с удовольствием берут в Караганде и даже в России. Пластиковые бутылки уходят на переработку в Нур-Султан, Петропавловск и Караганду.

Отмечу, все наши расходы по доставке вторсырья до заводов компенсируются ТОО «Оператор РОП» в рамках особого проекта «Эко Колғау», договор по которому мы заключили в 2021 году. Это стало существенной помощью предприятиям, занимающимся переработкой ТБО. Предполагаемые субсидии помогут нам наращивать мощности извлечения вторсырья, тем самым увеличивая объёмы перерабатывающим предприятиям. Это неизбежно скажется на улучшении экологической обстановки в регионе: ведь извлечённый мусор не захламляет окружающую среду, а продолжает служить людям. Для экономики страны тоже гораздо выгоднее использовать вторсырьё, чем, добывая всё новые и новые полезные ископаемые, обеднять недра родной земли, которые, как известно, не бесконечны.

– Какие ещё шаги предпринимаются для увеличения объёмов сборов вторичного сырья?

– Уже в августе мы намерены в разных районах города открыть первые восемь пунктов приёма вторичного сырья. Эти павильоны собраны, идёт процесс внутренней планировки и обустройства их внешнего вида. Их специально сделали мобильными, чтобы без особого труда перевозить на новое место, если выбранное не будет пользоваться популярностью среди населения.

Эти павильоны будут установлены в районах 343 квартала, в центральной части города и возле всех городских рынков. В дальнейшем мы намерены увеличить количество пунктов вторсырья до 30. Акимат города выделил для этих целей земельные участки, так что будем работать в этом направлении.

В этих пунктах приёма вторсырья по фиксированным ценам будем приобретать вторичное сырьё: пластик, стекло, металл, резину, бумагу и картон. То есть все виды отходов, которые подлежат переработке. Кстати, эти затраты предприятия также будут компенсироваться ТОО «Оператор РОП» в рамках проекта «Эко Колғау».

– Приступив к реализации проекта по раздельному сбору ТБО, какие «узкие» места вы выявили, над чем ещё предстоит поработать?

– Конечно, проблем ещё очень много. Во-первых, в городе не успели подготовить специальные площадки для раздельного сбора ТБО. Поэтому мы выдали спецконтейнеры КСК и ПТ, чтобы они сами установили их, где будет удобно собирать и вывозить отходы. Но так как многие площадки во дворах уже заняты обычными контейнерами, наши просто поставили рядом, прямо на землю, что является нарушением экологических норм. Поэтому следует ускорить процесс установки этих площадок. В этом году их запланировано 125. Ещё столько же – в будущем году.

Ещё один вопрос, который пытаемся решить, – это запрет захоронения строительного мусора на полигоне ТБО. Строительный мусор стали выбрасывать практически везде: в степи, на окраинах, на дачах и даже в бору, на особо охраняемой государством природной территории. Чтобы решить эту серьёзнейшую проблему, я буквально на днях обратился с предложением к заместителю акима города Димитрию Гарикову, чтобы местная исполнительная власть дала разрешение на выделение площадки площадью два гектара для устройства временного хранения и переработки строительных отходов.

Мне кажется, это реальный выход из создавшегося положения. Люди будут вывозить мусор на полигон, выгружать строительные материалы на особой площадке. А мы после сортировки и извлечения вторсырья всё остальное будем дробить в мелкую крошку и реализовывать на рынке. Эту крошку можно использовать при отсыпке котлованов для строительных целей. На полигоне она тоже пригодится: по экологическим нормам для безопасности необходимо каждые 50 см захороненного ТБО отсыпать изолирующим слоем, как раз переработанный строительный мусор и зоошлаки пойдут на это.

Одним из самых болезненных вопросов является крайне низкий тариф за вывоз ТБО. Как я уже отмечал, в действующем тарифе, который не менялся в течение восьми лет, не предусмотрены затраты на сортировку и переработку вторсырья. Поэтому пока именно наше предприятие, обслуживая вывоз ТБО, собранных в специализированных контейнерах, работает себе в убыток. Необходимо решать этот вопрос. Иначе все добрые начинания в области модернизации системы управления ТБО, которые мы реализовали в Семее в рамках пилотного проекта, пропадут. А ведь этот опыт будет рассматриваться на уровне республики и по его результатам внедряться в других городах Казахстана.

Хотелось бы призвать жителей Семея к тесному сотрудничеству, идти в вопросах чистоты нашего города навстречу друг к другу. Решать проблемы совместными усилиями. Верю, у нас это получится!

Софья Соболевская

Фото автора

Семей