«Таза Қазақстан» и год зелёных инициатив

03.02.2026
В Восточно-Казахстанской области и в целом по стране формируется новое экологическое мышление и развиваются практические навыки бережного отношения к природе благодаря масштабной республиканской программе «Таза Қазақстан», ставшей идеологией для миллионов казахстанцев.

ВКЛАД ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА


В поддержку концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» в 2025 году в Восточно-Казахстанской области проведено множество экологических мероприятий – акции, конкурсы, челленджи, субботники.


Особое внимание уделялось экологическому воспитанию подрастающего поколения. В 17 детских садах реализован проект «Жасыл балабақша» (Зелёный детсад) с интерактивными занятиями и игровыми программами, а районные и областные конкурсы «Мен зерттеушімін» (Я – исследователь) выявили лучших дошкольников, чьи работы участвовали в республиканском этапе.
Экологические знания интегрированы в школьную программу: учащиеся изучают предметы «Естествознание» и «Познание мира», проводятся экоуроки в рамках программы «Біртұтас тәрбие» (Целостное воспитание). Более 86 тысяч школьников приняли участие в практических занятиях по энергосбережению, рациональному использованию воды, мастер-классах по очистке воды и демонстрации систем капельного орошения. Проведён конкурс «ProEco» для школьников 5–8 классов, форум юных краеведов и экологов «Табиғатты аяла» (Береги природу) объединил более тысячи участников.


На уровне образовательных организаций область продемонстрировала высокие результаты: победителями национального конкурса «Лучшая организация экологического образования» стали школы городов Усть-Каменогорска и Алтая, а также районов Маркаколь, Глубоковского, Шемонаихинского и Тарбагатайского.


Важной составляющей остаётся благоустройство и озеленение. В 2025 году высажены 138 тысяч саженцев, что на 19,5% превышает годовой план. На территории государственного лесного фонда высажены 15,9 млн саженцев. Активное участие в посадках принимали общественные организации и студенческие экологические клубы. В рамках акций по озеленению в Усть-Каменогорске и других районах были заложены новые аллеи, высажены ели, тополя и рябины, адаптированные к городским условиям.


Также в ВКО продолжается практика формирования чистоты дворов и общественных пространств: конкурсы «Үлгілі ауыл» (Образцовый аул) и «Чистый двор» выявили лучшие территории, а природоохранная акция «Марш парков 2025» объединила более десяти тысяч участников, охватив посадку деревьев, уборку территорий, установку гнездовий и кормушек для птиц.


Бизнес также вносит вклад в экологию. В конкурсе «Парыз» по итогам 2025 года предприятие «Усть-Каменогорская ТЭЦ» заняло третье место в номинации «За вклад в экологию» среди крупных предприятий, а участие в субботниках объединило более 150 тысяч жителей области, с использованием 231 единицы техники, вывезено 3,8 тысячи тонн мусора, очищены сотни дворов, парков, скверов и водных объектов.


Итоги 2025 года наглядно демонстрируют, что комплексная работа по формированию экологической культуры в ВКО даёт конкретные результаты: растёт число зелёных зон, улучшается состояние экологии, вовлекаются дети, взрослые и бизнес. Программа «Таза Қазақстан» стала ключевым инструментом устойчивого развития региона и повышения качества жизни населения.


МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗЕЛЁНЫЙ РЕГИОН


Молодёжными ресурсными центрами Восточно-Казахстанской области в рамках экологической програмы «Таза Қазақстан» в 2025 году организовано более 190 акций, в которых приняли участие около 30 тысяч молодых людей. Эти данные озвучил директор Молодёжного ресурсного центра ВКО Айдос Адильбеков на брифинге по вопросам реализации молодёжной политики в регионе за 2025 год.


В результате проведённых акций в области молодёжью очищено более двух тысяч дворов, высажено свыше 75 тысяч деревьев. Экологические инициативы реализовывались в течение всего года и включали практическую и разъяснительную работу.


Так, в январе-марте и ноябре-декабре проведены 47 просветительских акций, направленных на формирование экологической культуры среди молодёжи. В период с апреля по октябрь организованы 144 субботника и инициативы по благоустройству.


Отдельно на брифинге было отмечено участие молодёжи в сохранении природных территорий. К примеру, житель Усть-Каменогорска Вячеслав Орлов совместно с семьёй очистил более 70 надписей вандалов в горах Катон-Карагайского района. Эта инициатива получила поддержку со стороны волонтёров области.


В рамках акции также проводились молодёжные форматы экологической активности, включая «Чистые игры», эко-квесты и музыкальные субботники, которые получили положительную оценку со стороны жителей региона.


Реализация концепции «Таза Қазақстан» в регионе позволяет активно вовлекать молодёжь в решение вопросов охраны окружающей среды и формирование культуры ответственного отношения к природе и общественным пространствам, отметил Айдос Адильбеков.


Он также сообщил, что в 2026 году в ВКО планируется расширить квоту молодёжного трудового проекта «Жасыл ел» до 1 500 человек – соответствующая бюджетная заявка уже направлена. В 2025 году в рамках проекта 1 000 молодых людей были трудоустроены на сезонные работы. Общий объём финансирования составил 174,5 млн тенге, в том числе 54,2 млн тенге – из республиканского бюджета, 120,3 млн тенге – из бюджетов городов и районов. Участниками проекта и трудоустроенными на сезонных работах стали 28 безработных молодых людей и 332 представителя социально уязвимых категорий. Работы носили сезонный характер и были направлены на благоустройство территорий и участие молодёжи в общественно полезной деятельности.


В рамках планируемого расширения проекта на 500 дополнительных участников увеличение квоты осуществляется с учётом запросов молодёжи и востребованности программы в регионе.
Проект «Жасыл ел» остаётся одним из ключевых инструментов временной занятости молодёжи, особенно в летний период, и направлен на вовлечение молодых людей в трудовую деятельность и формирование ответственного отношения к окружающей среде, подчеркнул Айдос Адильбеков.


ЭКОМОНИТОРИНГ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП


Напомним, в декабре 2025 года в областном центре Восточного Казахстана в тестовом режиме начала работу мобильная экологическая лаборатория, которая представляет собой современный передвижной пункт оперативного контроля качества атмосферного воздуха.


Как сообщили в Департаменте экологии ВКО, лаборатория оснащена высокоточным оборудованием нового поколения. В её составе – газоанализатор, позволяющий в режиме реального времени определять концентрации основных загрязняющих веществ по 11 параметрам с применением электрохимических методов, обеспечивающих высокую точность и оперативность измерений. Также лаборатория оборудована четырёхметровой метеорологической станцией для фиксации погодных показателей.


«Внедрение мобильной эколаборатории позволяет оперативно реагировать на обращения жителей: специалисты департамента могут выезжать в любой район города и проводить инструментальные замеры непосредственно на месте. Полученные данные будут использоваться для определения фактического уровня загрязнения атмосферного воздуха и в случае выявления превышений направляться предприятиям и в органы природоохранной прокуратуры для принятия мер в рамках действующего законодательства», – отметили в Департаменте экологии ВКО.
Передвижная лаборатория стала важным элементом системы государственного экологического мониторинга, способствуя повышению эффективности и прозрачности контроля качества атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске.


ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ


В 2025 году в Казахстане реализован комплекс масштабных экологических проектов и акций – от расширения особо охраняемых природных территорий до снижения промышленных выбросов, развития системы переработки отходов и цифровизации экологического контроля.


Подводя итоги работы по реализации экологических проектов и инициатив, в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан отметили, что концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» сегодня стала важным инструментом в формировании ответственного отношения граждан к окружающей среде. Она объединяет усилия государства и общества для улучшения санитарного состояния населённых пунктов и решения экологических проблем.


В рамках инициативы по всей стране проведены 1 294 экологических мероприятия, в том числе акции по уборке территорий, посадке деревьев и просветительские проекты, а также международные акции — «Час Земли» и World Clean Up Day, Международный день птиц и другие.
По итогам проведённых мероприятий собрано более 844 тысяч тонн отходов, очищено свыше 1,1 млн гектаров территории. В экологических акциях приняли участие свыше 6,4 млн человек, включая более 781 тысячи волонтёров.


Для вовлечения граждан действует чат-бот @TazaQazBot, на который в 2025 году поступили 25 тыс. обращений, из них 23,6 тыс. выполнены, что подтвердило эффективность чата как инструмента обратной связи.


ЭКОСИСТЕМА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ


В стране продолжается расширение сети особо охраняемых природных территорий, что является приоритетным направлением государственной политики по сохранению экосистемы и биоразнообразия. Созданы новые заповедные зоны, включая региональный парк «Мерке» площадью 86 тыс. гектаров. Важным шагом стало открытие «Института по охране экосистем и биоразнообразия» на базе университета им. Аль-Фараби при содействии Германии.


Реализуются программы реинтродукции редких животных, которые предусматривают возвращение исчезнувших видов – тигров, куланов и лошадей Пржевальского – в экосистему страны. В рамках программы созданы специальные условия для адаптации животных, проводятся мониторинг популяций, охрана от браконьерства и научные исследования.


В рамках инициативы «Таза Қазақстан» в целом по стране за год высажены 335,6 млн деревьев, а всего с 2021 года – 1 470 млн саженцев. Совместно с акиматами областей работы будут продолжены с акцентом на озеленении районных центров и сельских населённых пунктов, а также на работе по созданию зелёных зон вокруг крупных населённых пунктов. В 2026 году в стране планируется высадить более 208 млн штук сеянцев.


БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ


Отдельным важным направлением лесной политики в Казахстане является борьба с опустыниванием. С 2021 по 2025 годы на осушённом дне Аральского моря проведены лесомелиоративные работы на площади более 920 тыс. гектаров. Работы продолжат и в текущем году.


В Казалинске построен питомник, который выращивает 3 млн сеянцев в год, дополнительно строится новый питомник непосредственно на осушённом дне, создан филиал «КазНИИЛХА» в Кызылординской области, принимаются меры по созданию природного резервата «Арал орманы» на площади свыше 1,3 млн гектаров.


СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ И ЭКОКОНТРОЛЬ


По итогам 2025 года достигнута положительная динамика – по сравнению с 2022 годом объёмы нормативных выбросов по крупнейшим предприятиям страны снизились на 148 тыс. тонн, или на 7%.


Снижение эмиссий обеспечивается за счёт перехода на комплексные экологические решения с внедрением наилучших доступных технологий (НДТ). В рамках проводимой реформы утверждены 20 справочников НДТ, уже выданы 11 комплексных экологических разрешений предприятиям различных отраслей, ещё 22 заявки находятся на рассмотрении.


Существенную роль в прозрачности данных и контроле играют автоматизированные системы мониторинга (АСМ). На сегодня из 78 установленных на предприятиях АСМ 74 передают данные о загрязнении воздуха в режиме реального времени. За нарушение требований по установке АСМ в 2024-2025 годах к администрат

ивной ответственности привлечены 43 предприятия, сумма штрафов составила 24 млн тенге.
В рамках экологического контроля в целом по стране в 2025 году департаментами экологии в регионах проведены 899 проверок, выявлены 2 540 нарушений, вынесены 2 285 штрафов на сумму свыше 5 млрд тенге.


КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА


Казахстан, как сторона Парижского соглашения и участник Рамочной конвенции ООН по изменению климата, взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году от уровня 1990 года. Правительством одобрен Обновлённый национальный вклад (ОНУВ-3.0), предусматривающий сокращение выбросов на 17% к 2035 году.


С октября 2025 года разрешены реализации углеродных офсетов на землях государственного лесного фонда, что создаёт новые возможности для участия бизнеса и лесного хозяйства в достижении климатических целей.


В октябре «Банк развития Казахстана» получил аккредитацию «Зелёного климатического фонда» (ЗКФ), что открыло возможности для реализации «зелёных» проектов.
На ежегодной международной климатической конференции ООН «Conference of the Parties» в городе Белен Казахстан получил трёхлетнюю поддержку по программе «Коалиции по чистому воздуху и климату для реализации 3–5 приоритетов по сокращению выбросов и оказания технической помощи».


Также объявлен запуск инициативы по созданию 14 национальных климатических платформ при поддержке ЗКФ, включая Казахстан.


УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ


Ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов. Уровень переработки в 2024 году составил 26%, в 2025 году этот показатель вырос до 29%.


В рамках механизма льготного финансирования проектов из средств утильсбора одобрены 63 проекта в сфере управления отходами, из них 22 уже профинансированы на сумму 89,4 млрд тенге (всего предусмотрены 185 млрд тенге). Это и мусоровозы, и сортировка, и переработка отходов.
Реализация планируемых проектов позволит достичь 40% переработки отходов к 2030 году.


Продолжается системная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. В рамках рейдов совместно с органами внутренних дел выявлено более 3 тыс. нарушений. Также космический мониторинг в прошлом году выявил 3 827 свалок, из которых более 90% уже ликвидированы. По сравнению с 2018 годом количество свалок сократилось на 45%, что говорит о положительной дина-мике.


Кроме того, запланировано строительство трёх мусоросжигательных заводов в городах Астана, Алматы и Шымкент в рамках подписанных инвестиционных соглашений на сумму 293 млрд тенге со сроком строительства 2-3 года.


Также в 2025 году разработана «Концепция управления отходами», предусматривающая их инвентаризацию, оцифровку и мониторинг всех процессов.


ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ


В 2025 году лесные и природоохранные учреждения получили 355 единиц новой противопожарной техники. Обновление парка продолжится и в 2026 году – в первом квартале планируется поставить ещё 697 единиц. Таким образом, оснащение лесхозов в 11 регионах страны предполагается полностью завершить в текущем году.


Параллельно усиливается работа по профилактике пожаров. В стране внедрена система раннего обнаружения возгораний, которая уже охватывает 1,6 млн гектаров лесных угодий. В ближайшие два года её планируют расширить до 5,4 млн гектаров – прежде всего в наиболее пожаро-опасных лесных массивах, что должно значительно повысить оперативность реагирования и снизить риски крупных пожаров.


ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ


Создан Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов – это многофункциональная цифровая платформа, реализованная по принципу единого окна, которая обеспечивает доступ ко всей инфраструктуре экологического фонда и полное взаимодействие между государственными органами, природопользователями и общественностью. Она позволила сформировать целостную и актуальную картину экологической ситуации в стране, на основе которой можно прогнозировать экологические риски, предупреждать кризисы и принимать обоснованные управленческие решения.


Система «EcoQolday» представляет собой цифровую платформу и мобильное приложение, предназначенные для мониторинга, учёта и поддержки управления отходами. Система автоматизирует процессы сбора, транспортировки и переработки отходов, а также стимулирует развитие перерабатывающей отрасли.


РЕСУРСЫ – НА КОНТРОЛЬ


Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило о запуске в стране системы маркирования и прослеживаемости оборота древесины. Новый механизм должен окончательно перекрыть каналы незаконного оборота и повысить прозрачность использования лесных ресурсов.


Решение принято на фоне заметного снижения числа незаконных рубок леса за последние годы. Если в 2010 году фиксировались 664 таких случая, то в 2015 году – 522, в 2020 году – 386, а по итогам 2025 года – 197 случаев. Сокращению незаконных порубок способствовало активное применение технологий дистанционного зондирования территории государственного лесного фонда.


Вместе с тем, в министерстве отмечают, что вопрос полного искоренения незаконных рубок и вывода древесины из теневого оборота по-прежнему остаётся актуальным. Для его решения был изучен международный опыт электронного маркирования древесины. В частности, аналогичная система позволила белорусским коллегам исключить теневой оборот лесоматериалов. По итогам анализа, совместно с компанией «Казахтелеком» начата разработка национальной системы маркирования и прослеживаемости древесины.


Распространение системы на всю территорию государственного лесного фонда станет важным шагом в противодействии незаконному обороту древесины, повышении прозрачности отрасли и обеспечении рационального использования лесных ресурсов.


ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ


В Министерстве транспорта Республики Казахстан и «Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте» рассказали о том, какими материалами сегодня обрабатывают дороги и тротуары зимой и какие альтернативы соли уже доступны на практике.


Согласно пункту 9 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан, в пределах населённых пунктов запрещено применение соли зимой из-за её негативного воздействия на почву, зелёные насаждения и городскую экосистему. 


Сегодня все новые материалы и технологии, применяемые в дорожной отрасли, проходят регистрацию в Единой базе дорожно-строительных материалов и новых технологий, которая служит инструментом отбора и контроля качества проверенных решений. В базе зарегистрировано около пяти отечественных противогололёдных материалов, предназначенных для зимнего содержания улично-дорожной сети. Среди них есть как сухие, так и жидкие реагенты, что позволяет гибко подбирать технологии с учётом климатических и эксплуатационных условий регионов.
Важно, что зарегистрированные материалы не содержат хлоридов. Это существенно снижает их воздействие на дорожную инфраструктуру, инженерные конструкции, элементы благоустройства и окружающую среду. При этом такие реагенты сохраняют функциональную эффективность, предотвращают образование гололёда и способствуют удалению снежно-ледяных отложений.
Специалисты подчёркивают, что наличие альтернатив соли даёт регионам возможность поэтапно обновлять практику зимнего содержания дорог, не снижая уровень безопасности и одновременно выполняя требования экологического законодательства.

Дамир Омаров, Роксана Глыбова, Елизавета Седых
Фото Махаббат Ахметжанова, Жібек Нұрахмет

