«Тартюф».Актуальный как никогда

Последний раз русский драматический театр Семея виделся со зрителем во время показа детских новогодних интермедий… Но закрытые парадные двери вовсе не означают, что храм Мельпомены пуст.

Коллектив театра увлечённо готовит новую премьеру, понимая, что горожане не просто ждут, а буквально нуждаются в тех эмоциях, мыслях, словах, мессенджах, которые будут рождены на сцене и окутают зал.

С труппой в очередной раз работает полюбившийся семейчанам режиссёр – в Семей из Санкт-Петербурга приехал Рача Махатаев с идеей поставить пьесу «Тартюф» Жан-Батиста Мольера. Премьерные показы комедии намечены на 25-27 февраля 2022 года.

«Тартюф» критики нередко называют самой смешной комедией всех времён и народов. При этом написана она в 1664 году, но за прошедшие 350 лет её популярность только растёт. Пьеса с завидной регулярностью ставится на сценах театров по всему миру и сохраняется в репертуарах до нашего времени. В чём же её секрет?

– Пьеса «Тартюф» – это поистине гениальное произведение, потому что поднимает серьёзные глубинные темы, но в весёлой, смешной форме, с бесконечными возможностями трактовки того или иного эпизода. И ты понимаешь, что пройдут ещё сотни лет, а «Тартюф» будет жить, – отметил Рача Махатаев.

По словам режиссёра, основная задача, которая стоит перед артистами – это определить тон спектакля, нащупать такой способ существования, который будет отражать его основную мысль, где всё неоднозначно, где всё имеет оборотную сторону.

– «Тартюф» сейчас актуален как никогда. Он поднимает тему искажённой реальности, перевёрнутости мира, когда белое кажется чёрным и наоборот. И возможности у людей различить, где истинное добро, а где зло – всё меньше. И жанр спектакля, а это комедия, так же отражает эту тему, и ты не понимаешь, где смеяться, а где плакать, ведь мир перевёрнут, – поделился задумкой Рача Махатаев.

Для того чтобы точнее воплотить на сцене задуманное, режиссёр пригласил к совместной работе в Семее в качестве художника-постановщика из Санкт-Петербурга Ксению Бодрову, которая окончила тот же театральный вуз, что и сам режиссёр.

– Она выпускница, не побоюсь этого слова, великого мастера сценографии Эдуарда Кочергина. Эта наша первая совместная работа, но благодаря общей театральной школе мы хорошо понимаем и чувствуем друг друга, – подчеркнул Р. Махатаев.

Остаётся напомнить, что на семейской сцене Рача Махатаев поставил уже три спектакля, причём совершенно непохожих по жанру и тематике, – «Сиротливый Запад», «Ревизор» и «Завтра была война». Все они пользуются огромным успехом у зрителя, а два последних в разные годы принесли Гран-при Международного театрального фестиваля «TeART-Кокше». Кроме того, «Ревизор» признали лучшим спектаклем XXI Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России».

– Театр готов к встрече со зрителем, он ждёт этого момента, он соскучился, ведь театр без зрителя попросту не существует, – признался директор Русского драматического театра имени Ф. М. Достоевского Яков Горельников.

Айгуль Биданова

Семей