Тарифы снижены

АО «Казпочта» снизило тарифы до уровня себестоимости на самые востребованные услуги среди населения – доставку почтовых отправлений весом до двух килограммов для физических лиц.

Решение снизить утверждённые на текущий год тарифы было принято в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

– Теперь отправка посылки весом до 0,5 кг по Казахстану наземным транспортом стоит 857 тенге вместо 900, весом до одного кг – 900 тенге вместо 1000, до двух кг – 1130 тенге вместо 1200. Сниженные тарифы будут действовать в течение всего первого полугодия 2022 года, – информирует АО «Казпочта».

Тарифы на универсальные услуги связи остались на уровне 2019 года. Это пересылка простых писем, доставка периодических печатных изданий, почтовых карточек и бандеролей, пересылка и доставка заказных писем внутри страны.

Также в пресс-релизе отмечается, что для компании важна поддержка казахстанцев в период восстановления после трагических январских событий.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников