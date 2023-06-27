Тариф выше – ремонт ближе

В начале июля в Восточно-Казахстанской области будет утверждена новая тарифная сетка за услуги теплоснабжения. Увеличение тарифа в данном случае неизбежно: слишком долго в Казахстане работал «сдерживающий фактор», который не позволял своевременно и в полном объёме направлять инвестиции в реконструкцию тепловых сетей и теплоисточников.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области Жумагуль Мусипова, в любом тарифе коммунального предприятия, чем бы оно не занималось, в обязательном порядке закладывается от 20 до 50% от суммы средств, которые будут направлены на развитие, ремонт и обновление оборудования.

Другое дело, что за последние пять лет практически все тарифы в коммунальном секторе республики, в том числе в Восточно-Казахстанской области, повышались с крайней осторожностью. Более того, с 1 апреля 2020 года на период действия карантина по коронавирусу по поручению Главы государства тарифы на коммунальные услуги были снижены на пять процентов повсеместно.

– Эти шаги были предприняты для социальной поддержки населения в период пандемии коронавируса, когда действовали многочисленные ограничения. В январе 2022 года также заявки на повышение тарифов удовлетворялись лишь частично, – пояснила Жумагуль Мусипова.

Всё это не могло не сказаться на состоянии коммунального сектора в регионе и республике в целом. Все мы свидетели того, как сложно прошёл прошлый отопительный сезон. И теперь главной задачей коммунальных служб является подготовка к приближающейся зиме.

– Износ оборудования теплоисточников и тепловых сетей ежегодно составляет 5%. И любое предприятие должно за этот год его заменить или отремонтировать. Учитывая, что в течение ряда лет практически все коммунальные службы работали себе в убыток, большая часть работ по подготовке к каждому отопительному сезону проводилась за счёт бюджетных и собственных средств предприятий, – отметила Жумагуль Мусипова.

Сегодня, когда ситуация приняла критический оборот, в общем деле реанимации коммунального сектора в регионе должны принять участие все заинтересованные стороны: собственники, государство и потребители. Государство выделяет огромные средства на ремонт, реконструкцию и модернизацию тепловых источников, тепловых и водопроводных сетей.

С этой же целью предприятия вкладывают в развитие инфраструктуры собственные средства. Но из-за убыточности тарифа в полную силу осуществить разработанные инвестиционные программы просто невозможно.

Именно поэтому предприятия были вынуждены подать заявки на повышение тарифов. Кстати, по словам заместителя руководителя Департамента по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области, даже после повышения ставки, тарифы на комуслуги в ВКО останутся одними из самых низких в республике.

Напомним, что с начала июля в регионе вводятся новые тарифы на коммунальные услуги, где действует принцип «Тариф в обмен на инвестиции». По мнению специалистов, именно эта тарифная политика поможет в сжатые сроки провести масштабный ремонт и реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей в регионе.

В ближайшие дни Департамент по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области намерен утвердить новую тарифную сетку, и уже через пять дней после публикации на официальных сайтах предприятий эти тарифы вступят в законную силу.

Как сообщили в департаменте, на текущий момент рассматриваются заявки, поданные ТОО Усть-Каменогорская ТЭЦ» с износом оборудования – 67%, ТОО «Согринская ТЭЦ» с износом – 63%, АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» с износом – 65% и ГКП «Өскемен Водоканал» с износом сетей водоснабжения – 62% и водоотведения – 81%.

В целом, по данным ведомства, заявленный рост тарифов с учётом всех составляющих, а это дополнительные инвестиции, строительство новых объектов, приобретение стратегически важных товаров и увеличение фонда заработной платы – составляет в сфере теплоснабжения – 36%, водоснабжения – 20% и водоотведения – 21%.

Вместе с тем, как подчеркнула заместитель руководителя департамента, целевое использование дополнительных привлечённых инвестиций будет жёстко контролироваться.

Екатерина Гуляева