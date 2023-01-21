По официальной информации профильных ведомств, в коммунальной сфере Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день имеется целый ряд проблемных вопросов. В частности, высокий уровень износа инженерных сетей, низкая зарплата и отток квалифицированных кадров, удорожание материалов и оборудования. Всё это требует оперативных и системных решений на долгосрочную перспективу.

О том, какие комплексные меры будут предприняты в этом отношении, а самое главное, как они скажутся на существующих тарифах на коммунальные услуги, сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций представители антимонопольного ведомства и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства нашей области.

В частности, по ВКО за последние пять лет резкого роста тарифов не зафиксировано.

– По Восточно-Казахстанской области увеличение тарифов на услуги теплоснабжения составляет не более 18 процентов, – сообщил руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (МНЭ) РК по ВКО Арман Малик. – Если на услуги водоснабжения повышение составило 11 процентов, газоснабжения – всего один процент, то по услуге водоотведения, даже наоборот, наблюдается снижение тарифов на шесть процентов.

Вместе с тем, на брифинге сделан серьёзный акцент на реализации поручений Главы государства. В Послании народу Казахстана от

1 сентября 2022 года, в частности, отмечается, что «в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57 процентов тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и как итог угрозой здоровью и жизни граждан.

На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Показатели износа сетей нужно сократить минимум на 15 процентов. Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру.

Добавим, что с учётом состояния соответствующей инфраструктуры в ВКО, а также аварийных ситуаций на ряде объектов теплоснабжения, рассматриваемые вопросы приобретают особую остроту и социальную значимость. Об этом подробно рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела энергетики и энергоснабжения Управления энергетики и ЖКХ ВКО Эльнур Шакиров.

– На сегодняшний день в связи с участившимися случаями аварийных ситуаций и технологических нарушений в сфере тепло-, водо-, электроснабжения в Республике Казахстан, в том числе в Восточно-Казахстанской области, остро стоит вопрос модернизации и реконструкции инженерной инфраструктуры, большая часть которой была введена в эксплуатацию в 1950-х годах, – сообщил представитель профильного управления. – В частности, по информации коммунальных предприятий, износ в сфере электроснабжения составляет 97 процентов, теплоснабжения – ориентировочно 65,7 процента, водоснабжения – 52,2 процента, водоотведения – 67,6 процента.

По его информации, анонсированный на уровне государства переход к политике «Тариф в обмен на инвестиции» ставит перед профильными структурами конкретную задачу по снижению износа оборудования как минимум на 15 процентов.

В ходе брифинга спикеры привели подробные цифровые выкладки по ситуации с кадрами необходимой квалификации, низким уровнем их заработной платы, а также постоянным ростом цен на оборудование и материалы, официальным уровнем инфляции в стране. Поэтому работа предстоит масштабная и кропотливая.

Отмечается, что для достижения показателя снижения износа на 15 процентов, а также решения накопившихся проблем в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 29 декабря 2022 года в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» внесены необходимые поправки. В соответствии с ними вполне ожидаемы изменения в общей деятельности.

– Первое: субъекты монопольного рынка будут осуществлять денежные вливания, направленные на снижение накопленного износа, – говорит Эльнур Шакиров. – Второе: будет повышена конкурентоспособность заработных плат работников жилищно-коммунального сектора. Третье: будет ускорена работа по передаче на баланс и в доверительное управление сетей, находящихся как в коммунальной, так и в частной собственности, что позволит в итоге повысить надёжность предоставления услуг.

Представители антимонопольного ведомства делают акцент на том, что должен быть достигнут баланс интересов потребителей коммунальных услуг, в частности, юридических, физических лиц и субъектов естественных монополий. Также необходимо выработать оптимальное соотношение между объёмом вкладываемых инвестиций и их нагрузками на конечные тарифы, распределёнными на несколько лет до 2030 года. Причём предусматривать нужно различные источники финансирования – это собственные инвестиции, бюджетные средства, а также инструменты доступного и выгодного кредитования международных финансовых институтов.

Таир Сапаргалиев

Коллаж Анны Ерёминой