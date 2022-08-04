Тариф увеличен

Слышала, что в трамваях Усть—Каменогорска повышается стоимость проезда. Так ли это на самом деле?

Алия Наурызбаева, Усть-Каменогорск

Действительно, с 1 августа тариф на проезд в трамваях города Усть-Каменогорска при оплате транспортной картой или QR-кодом через приложение Kaspi вырос до 90 тенге. Об этом сообщалось на официальной странице городского акимата в социальных сетях. Повышение тарифа объясняют тем, что выросли цены на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, а также в связи с ремонтом подвижного состава.

Если же вы рассчитываетесь наличными, то стоимость проезда в трамвае осталась такой же, как и в автобусе – 130 тенге.