Вопрос - ответ

Тариф увеличен

04.08.2022
751
Фото Аяужан Утеулиновой

Слышала, что в трамваях УстьКаменогорска повышается стоимость проезда. Так ли это на самом деле?

Алия Наурызбаева, Усть-Каменогорск

Действительно, с 1 августа тариф на проезд в трамваях города Усть-Каменогорска при оплате транспортной картой или QR-кодом через приложение Kaspi вырос до 90 тенге. Об этом сообщалось на официальной странице городского акимата в социальных сетях. Повышение тарифа объясняют тем, что выросли цены на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, а также в связи с ремонтом подвижного состава.

Если же вы рассчитываетесь наличными, то стоимость проезда в трамвае осталась такой же, как и в автобусе – 130 тенге.

04.08.2022
751

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