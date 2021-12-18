Тарбиз Фараджев: «Роль Елбасы в истории моей семьи нельзя переоценить»

В жизни каждого из нас есть человек, о котором мы говорим с глубокой благодарностью и уважением. Для Тарбиза Фараджева и его семьи этот человек – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Его жизненные идеалы, духовные ценности, гражданская позиция и благородная цель служения своему народу, родной стране стали для семьи Фараджевых из села Быструха Глубоковского района верным ориентиром и настоящим путеводителем в современной жизни.

– Время, как беспристрастный арбитр, подтвердило гениальное провидение Нурсултана Назарбаева и претворение в жизнь его смелых проектов. Его уникальный прагматизм, смелость и напористость в решении глобальных государственных задач восхищают и поражают нас, казахстанцев. Мы стараемся также проявлять стойкость и твёрдость в решении своих жизненных задач, – отмечает Тарбиз Фараджев.

Как доказательство этому он приводит пример из личной жизни.

– В далёком 1999 году встал вопрос о переезде нашей семьи из села Новый путь Чуйского района Джамбульской области в Восточный Казахстан, – поделился Т. Фараджев. – Моя жена очень переживала – ехать в неизвестность, конечно, было страшно. Как сейчас помню наш разговор. Я сказал ей: «Эльмира, ты посмотри на Президента, он не побоялся перенести столицу на новое место. А уж у него-то проблем – не сравнить с нашими!». И, что удивительно, после этого разговора супруга успокоилась и согласилась. Вскоре мы благополучно переехали в Восточный Казахстан.

Впервые на постсоветском пространстве 31 мая 1997 года Нурсултан Назарбаев подписал Указ о Дне памяти жертв политических репрессий.

– Эта дата стала священным днём не только для моей семьи, но и для десятков тысяч представителей разных национальностей, чьи предки были репрессированы или подверглись насильственной депортации с родной земли в Казахстан и другие республики бывшего Союза. Каждый год 31 мая, просматривая страницы семейных альбомов, мы с болью в сердце вспоминаем родных и близких нам людей, на долю которых выпали бесчеловечная несправедливость, адские муки и страдания, голод и холод, а для многих безмолвная степь стала последним пристанищем, – рассказывает наш собеседник.

Этот день стал не только днём скорби и памяти, но и символическим напоминанием молодому поколению о необходимости знать и хранить историю своих предков, призывом и наказом не допустить повторения кровавых страниц истории, в которой властвовала тирания и деспотизм.

1 марта 1995 года Первым Президентом РК был подписан Указ о создании нового института – Ассамблеи народа Казахстана, не имеющего аналогов в мире. Елбасы был его автором и идейным вдохновителем. Ассамблея народа Казахстана послужила созданию уникальной модели межэтнического согласия и всеказахстанского единства. И в том, что сегодня казахстанский народ живёт в мире и согласии, – личная заслуга Елбасы. В стране действует более тысячи этнокультурных объединений, десятки Домов дружбы, которые, как говорил Нурсултан Абишевич, стали мостами народной дипломатии.

– У нас, в селе Быструха, где проживают всего четыре азербайджанские семьи, есть свой небольшой центр азербайджанской культуры, где мы собираемся, поём песни на родном языке, танцуем зажигательные танцы, рассказываем молодёжи о народных обрядах и традициях. Здесь мы проводим сельскохозяйственные праздники для тружеников села. Двери нашего мини-Дома дружбы всегда открыты! – делится Тарбиз Рамизович.

Совсем недавно в крестьянском хозяйстве «Быструха – Астана», которым он руководит, побывали почётные гости из России – академик Российской академии наук Александр Романенко и заслуженный семеновод Людмила Беспалова. Это её известные сорта злаковых культур успешно выращивают Фараджевы на землях Глубоковского района.

– Учёные, ознакомившись с работой нашего сельхозпредприятия, дали высокую оценку его деятельности, и мы полностью разделяем её с нашей вновь обретённой родиной. Ведь благодаря постоянной заботе и вниманию государства к аграрному сектору мы получаем должную помощь. На выделенные средства приобретаем современную технику, лучший семенной фонд, совершенствуем технологии земледелия.

Семья Фараджевых благодарна Нурсултану Назарбаеву за то, что он дал возможность каждому этносу развиваться, а молодому поколению реализовывать свои возможности. На новых ценностях межэтнического согласия выросла целая плеяда успешных молодых казахстанцев, в их числе – Мариф Фараджев.

Тарбиз Рамизович гордится тем, что его сын решил не только продолжить семейное дело, сохраняя преемственность поколений, но и в свои 26 лет стал депутатом маслихата Глубоковского района.

А ещё Марифу была оказана высокая честь представлять диаспору азербайджанцев ВКО на Ассамблее народа Казахстана и быть избранным в президиум торжественного собрания. На этом историческом форуме Елбасы передал полномочия руководителя Ассамблеи своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву.

– Разве мог я в далёкие 90-е представить, что у меня и моей семьи будет своё крепкое крестьянское хозяйство, сын станет известным человеком, а щедрая казахстанская земля, на которой мы будем усердно трудиться, принесёт нам счастье и благополучие! Сегодня мы имеем всё, что нужно человеку для счастья – прекрасный дом, любимую работу, счастливые лица внуков. Мы верили Нурсултану Абишевичу даже в те первые, трудные для молодой республики годы, когда развал и хаос царили вокруг, когда многие уезжали в поисках лучшей жизни на историческую родину в ближнее и дальнее зарубежье. Даже тогда мы были глубоко убеждены, что с таким лидером преодолеем любые трудности и Казахстан станет сильным и процветающим государством! – говорит Тарбиз Фараджев.

Все эти годы он сверял решение своих повседневных вопросов с грандиозными планами и идеями Елбасы, которые вопреки всем пессимистичным прогнозам воплощались и продолжают воплощаться в жизнь.

Он научился у Первого Президента не пасовать перед трудностями, не бояться строить планы на будущее и быть уверенным в их успешной реализации. Эту уверенность ему придают долгосрочные государственные программы. Они – надёжный фундамент, крепкий мост в будущее развитие и процветание родного Казахстана.

– Нурсултан Абишевич Назарбаев для меня и моей семьи, для многомиллионного казахстанского народа стал гарантом счастливой и мирной жизни, – подытоживает Тарбиз Рамизович. – Он поистине великий сын казахского народа. С особой гордостью и восхищением мы говорим: наш Елбасы – один из великих людей современности, один из лидеров тюркского мира. Это ему принадлежит идея создания Евразийского союза, в основе которого стали согласие, дружба и экономическое процветание народов.

Мы живём в мирной, динамично развивающейся стране, продолжая многие начинания, трудимся на благо Республики Казахстан и её многонационального народа! С праздником, дорогие земляки!

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Т. Фараджева

Глубоковский район