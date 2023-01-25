Танцы в воздухе!

В ВКО подвели итоги открытого чемпионата по воздушной акробатике среди детей. В турнире приняли участие 50 учениц из Усть-Каменогорска и Риддера.

В областном центре завершился открытый чемпионат по воздушной акробатике, в котором приняли участие спортсменки школ «Гравитация» и «Лайм Дэнс» из Усть-Каменогорска и ученицы студии «Инфинити» из Риддера.

– Соревнования прошли на самом высочайшем уровне. Дети показали невероятное мастерство, красоту, силу и одновременно грацию, – комментирует организатор чемпионата, руководитель и главный тренер студии воздушной акробатики «Гравитация» Александра Клиновицкая. – Девочки и руководители студий постарались, соревнования прошли очень динамично и позитивно. Многие номера поразили судей и зрителей необычными инсценировками.

Яркими и запоминающимися стали номера в стиле Гарри Поттера, замёрзшей девочки Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», француженки. Гимнастки изображали художника, скрипача, куклу, балерину.

Для учениц студии «Лайм Дэнс» это уже не первый чемпионат. В ноябре прошлого года они участвовали в аналогичном турнире. Тренировочный стаж участниц от двух месяцев до трёх лет. Здесь всегда стараются обыграть номера, то есть помимо спортивных включать в программу танцевальные элементы, чтобы сделать выступления более зрелищными. Это является отличительной чертой студии и её хореографов-инструкторов. Такой подход к подаче номеров не раз отмечался жюри на прошлых турнирах.

По предоставленной организатором информации, основные призовые места распределились следующим образом: в категории «Новички», где участвовали самые маленькие гимнастки пяти-семи лет, первое место заняла Иванна Федерова, второе место – Алиса Козуб, третье место – Мирана Болатбекова. Все три девочки являются воспитанницами школы «Гравитация».

В категории «Продолжающая группа» первой стала Анна Оводова («Гравитация»), вторыми – Полина Сколыбердина («Инфинити») и Мария Пыханова («Гравитация»), третьей – Кира Кабанова («Гравитация»).

В категории «Профи» первое место завоевала Ева Клиновицкая («Гравитация»), второе место заняла Тая Митина («Гравитация») и третье место досталось Аяулым Сулеймановой («Лайм Дэнс»).

Абсолютной чемпионкой с самым большим количеством набранных балов стала ученица школы «Гравитация» Виктория Чиркова.

– Всё было отлично организовано. По времени мероприятие длилось около пяти часов, – говорит руководитель студии «Инфинити» Елена Постолова. – В нашей студии занимаются дети в возрасте от четырёх до 15 лет. И вне зависимости от «стажа» занятий, самым сложным для всех оказалось побороть волнение перед выступлениями. В этот раз в судейскую коллегию входили спортсмены, занимающиеся Poledance, чирлидингом и художественной гимнастикой.

Соревнования подарили детям море впечатлений, для них устроили небольшое шоу.

– Очень часто после турниров многие зрители под впечатлением от выступлений наших девочек переводятся к нам из других направлений акробатики, – отмечают руководители студий. – Это происходит ещё и потому, что воздушная гимнастика даёт более мягкую растяжку, риск травм в этом виде физической активности ниже в отличие от классического спорта. Подтверждают это и сами зрители.

– Выступления были очень зрелищные и яркие! – делится впечатлениями зрительница Алмагуль. – Девочки так ловко управляются с полотнами! Мы с удовольствием посмотрели чемпионат. Моей дочке восемь лет, после просмотра номеров она теперь просит меня записать её на секцию флай-йоги. Думаю, что мы так и поступим.

Лилия Дроздова

Фото из архива студий «Инфинити» и «Гравитация»