Танки, «катюши» и миномёты…

Удивительный подарок для ветеранов подготовили в Доме-музее деревянного творчества известного скульптора Юрия Костанянца.

Там организовали выставку военной техники, полностью выполненной из дерева, «Мы – наследники Победы».

Для непосредственных участников военных событий творчество усть-каменогорского мастера-резчика по дереву Юрия Костанянца стало настоящим открытием. Его экспозиция военной техники из дерева, воссозданной в строгом соответствии с оригиналом, потрясла собравшихся ветеранов до глубины души.

Танки, «катюши», минометы… Но больше всего гостей музея поразила новая работа художника – скульптура из дерева – ослепший солдат, двигающийся вперед с гранатой в руке. В этой отчаянной позе отразилось всё – подвиг, жертвенность и неприятие страшной войны.

– Это удивительные работы, которые мастер передал с большой точностью, – признался участник ВОВ, кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны, медали «За победу над Германией» Михаил Кравченко. – Мне довелось воевать на этой технике в составе Второго Прибалтийского фронта, участвовать в освобождении Риги. Спасибо за эту выставку. Пусть ее посетит молодежь, которая должна помнить подвиги своих прадедов.

Еще один ветеран, Жумахан Сужанов, рассказал, что воевал в составе Белорусского фронта, принимал участие в освобождении Берлина. Он кавалер орденов Отечественной войны ІІІ и ІІ степени, медали «За боевые заслуги». Для него также отзываются страшным эхом события 75-летней давности.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Тимошин, воевавший в составе Третьего Прибалтийского фронта и участвовавший в освобождении Берлина, всегда увлекался литературой и живописью. Он сразу увидел талантливую руку мастера, выразил ему свое восхищение и поблагодарил организаторов за теплый

прием.

В качестве благодарности за такую масштабную работу автору музея Юрию Костанянцу вручили нагрудный знак «За возрождение исторической памяти». Стоит отметить, что творчество мастера известно далеко за пределами Казахстана и СНГ. Он неоднократный участник республиканских и международных выставок по прикладному искусству. В 2014 году состоялась его персональная выставка в Париже. Она имела грандиозный успех.

Резьбой по дереву Юрий Михайлович увлёкся, будучи студентом лётного училища. Сегодня его дом-музей – местная достопримечательность, посещаемая представителями международных делегаций, художниками и скульпторами разных стран, а также просто любителями и ценителями искусства.

Ева Ким

Дмитрий Франчук