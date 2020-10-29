Тандем рыбоводов и аквакультуры 

Рыбоводы в ТОО «Кузмич» мыслят по-хозяйски. Ничто не должно пропадать. Энергия солнца вращает насос. Качает воду в бассейн. Там из икры получают рыбную молодь. Часть её вырастят на продажу, часть выпустят на волю. Надо вернуть, что берем у природы. Потом всё повторяется по кругу. Чтобы людям дальше жить и работать. В ладу с собой, в согласии с природой.

ДУПЛЕТ ПО ЦЕЛИ

Налицо явный симбиоз. Зелёная экономика и забота о рыбных запасах. Два направления. Оба не просто важны, а выгодны. Это верные способы возобновления ресурсов. Задача, которую решать по-разному пытается весь мир.

На старте проекта в его успех многим верилось с трудом. Сегодня скептиков меньше. В цехе инкубации спустя несколько лет вместо мальков плавают крупные рыбины разных пород. Есть осётр. Его ни с кем не спутать. Маточное поголовье. Здесь икра превращается в личинки, мальков, сеголеток. Далее путь в садковое хозяйство или свободное плавание.

Встретив нас, работник цеха показал своих питомцев в бассейне. Им нужна чистая среда. Вода льётся день и ночь. На выходе из-под земли её градус оптимальный. Даже в лютые морозы за окном для рыбы она комфортна. Чудо природы? Вряд ли. Эти законы физики в городах используют для обогрева зданий с помощью теплонасосов. Сколько взаимной пользы можно извлечь, если познать все законы природы, не наносить ей ущерб, восполнять его!

ВСТРЕЧНЫЙ КУРС

ВКО – среди лидеров по водным запасам в Казахстане. Это благо, когда из многих источников можно воду пить без опаски. Потому зарыбление водоемов по поручению Правительства укладывается в нужное русло. На днях мы сообщали, что акиматом ВКО изучена ситуация в рыбной отрасли. С выездом в районы сделан анализ текущего состояния, реального потенциала, определены задачи. Поручено разработать региональные программы развития рыбного хозяйства. Указать конкретные индикаторы и меры по приоритетному субсидированию, выделению земельных участков, подведению инфраструктуры.

…А наличие рыбы в воде ещё является гарантией её чистоты. Звёзды на небе сошлись для рыбной отрасли, возможно, удачно. Инициатива сверху находит поддержку на местах. Природа не терпит пустоты. Каждый водоём может оказаться золотым дном для рыбоводов и рыбаков, если рыба в нем заплещется так, как говорится, хоть пруд пруди. Речь не об озёрной и речной мелюзге, а о представителях ценных пород. Исторически они водились в Иртыше. Нужно только всё возродить, дважды войти в одну и ту же реку. С горячим желанием пополнять запасы подводного мира и верой в развитие отрасли, весомые уловы сейчас и в будущем. Одно направление тут органично сочетается с другим. В чём нет, на удивление, никакого противоречия.

ВАЖНЫ ТРАДИЦИИ

Из ничего не родится ничего. Всегда важна культура и традиции. Рыбная сфера для ВКО вовсе не тёмный лес. Есть опыт ловли, переработки, воспроизводства различной рыбы. Под боком областного центра процветало крупное прудовое хозяйство. Живую рыбу продавали из цистерн на базе авто. Фурами отгружали в сибирские города и веси.

Рыбалка тоже пуще неволи. Тут также налицо новый всплеск интереса. Мало кто не грезит о «золотой рыбке». Логично, что армия фанатов не должна превышать популяцию рыбы в реке. Спортивный интерес одних тесно смыкается ещё с одним хобби других. Нередко дома можно вырастить в аквариуме диковинную рыбу. Почему же нельзя разводить товарную продукцию? В промышленных масштабах и объёмах на опытеаквакультуры. Это разведение и выращивание рыбы в естественных и искусственных водоёмах, помещениях.

Здесь свою роль сыграли ярмарки «Алтай-инвест». На первых форумах были поиски контактов, брожение умов. Через несколько лет уже предлагалась живая рыба и икра. В первую очередь это радужная форель и ценный осётр. Мы уже рассказывали о работе ряда новых компаний. Их заслуга в преодолении важного психологического барьера, изменении ментальности общества. Они доказали, что всё достижимо, по силам и по плечу энтузиастам в Восточном Казахстане.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

Говорят, именно на ярмарке завязались контакты ТОО «Кузмич» с партнёрами из Поднебесной. Важны их опыт выращивания рыбы в садках, их технологии, оборудование. Остальное всё имеется дома. Условия для выращивания, ловли, а также поставок «дикой» рыбы на экспорт. Она набирает вес в чистой воде, на воле, имеет особый вкус и высокий спрос. Опять не обойти тему модной на сегодня «органики». То есть органической продукции, в которой не должно быть даже намека на содержание любой химии.

Для реализации таких сложных проектов необходимы финансовые вливания, инвестиции. Здесь в роли инвестора выступило АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). В 2018 году компания профинансировала начинание рыбоводов на сумму 50 млн тенге. В ходе пресс-тура,организованного недавно АКК, журналисты республиканских и местных СМИ побывали на объектах, ознакомились с проектом. Он претворяется в жизнь в рамках популярной программы «Агроэкспорт», предназначенной для государственной поддержки отечественных компаний-экспортеров. Явный интерес для журналистов представляют оригинальные бизнес-идеи именно в агропромышленном секторе. В нём для успешной самореализации, достижения успеха нужны более высокие конкурентные преимущества, чем где-либо.

ТОЧКИ ОТСЧЁТА

«Рудный Алтай» старается по возможности держать в поле зрения ход разных проектов, успехи своих героев. Это создает общую картину в динамике, логике развития. Сегодня по прежним статьям можно сравнить, как было тогда и как стало сейчас. Несколько лет назад директор ТОО «Кузмич» Владислав Гриценко при встрече показал маленький цех, оборудование, помещения, с которых всё начиналось. Приехали затем в рамках поездки по регионам депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Они были приятно удивлены свежестью идеи, подходами к делу, важностью его для развития сельских территорий. Выразили поддержку проекту с экспортным потенциалом, достойному популяризации в масштабах всей республики.

В этот раз с руководителем предприятия встретиться не удалось. Он уехал по важным делам в областной центр. Беседа состоялась с его коллегами, которые рассказали о текущих делах и планах рыбоводов на перспективу. Что касается выращивания ценных пород рыб, они поделились, что упор в будущем будет сделан на сибирского осетра. На участке рядом с помещениями инкубации показали нам специальное оборудование. Есть планы в будущем на нём получать из икры личинки, мальков сибирского осетра. В этом направлении продолжается подготовительная работа.

О том, что дело не стоит на месте, поиски ведутся в самых разных направлениях, можно судить по прежним проектам и экспериментам в рамках освоения аквапоники.

РАМКИ ПРОЕКТА

Наряду с воспроизводством рыбных запасов ещё одно направление работы связано с поставкой продукции на внешний и внутренние рынки. Цель проекта и программы государственной поддержки через АО «АКК» состоит в наиболее полном раскрытии экспортного потенциала. По информации заместителя директора ТОО «Кузмич» Бакыт Мубараковой, за последние годы здесь многое сделано для расширения производственных мощностей, укрепления материально-технической базы компании.

В помещениях, где ведут приём, переработку рыбной продукции, с нами поделились схемой оптимальной организации работы. На проходной строгий контроль, масочный режим. Так же на всех участках, где заняты работники предприятия. В рамках проекта создано свыше двадцати пяти рабочих мест. В адреса поставок входили до карантинных мер страны ближнего зарубежья, Китай, а также различные регионы Казахстана.

– На заёмные средства, выделенные АО «Аграрная кредитная корпорация», в своё время закупили садковые линии, – говорит заместитель директора ТОО «Кузмич» Бакыт Мубаракова, – кроме того, приобрели холодильное оборудование для шоковой заморозки рыбной продукции. Наши партнёры требовательны и к товарному виду рыбы, её эстетике. Не говоря уже о качестве. Потому не должны быть сломанными плавники, хвосты, недопустимы любые другие повреждения. Одним словом, нормы и стандарты.

Различную рыбу местных пород замораживают здесь в пласты. Пакуют в коробки для закладки на хранение или отгрузки сложившемуся кругу потребителей. Компания открыта для сотрудничества и с другими партнёрами.

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

Садковое хозяйство напоминает плавучую платформу. Каждый садок, словно невод, в котором теснятся и бьют хвостом сильные рыбины солидной величины. Тут целый подводный мир, наука и практика рыбного дела. Полный цикл в течение года. Движение по кругу вслед за солнцем. Его лучи не гаснут без следа. Преобразуются в энергию созидания посредством солнечных батарей. Так бывает во всём остальном. Если делать всё по уму, на основе опыта, знаний, мудрости поколений и по законам живой природы.

Меир Токобаев