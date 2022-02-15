Танцевальный вояж

Концерт, посвящённый Году детей, прошёл в Восточно-Казахстанской области.

Отметим, в своём новогоднем Обращении к казахстанцам Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2022-й год Годом детей. По словам Президента РК, молодому поколению необходимо уделить особое внимание. Ведь благополучие детей – надёжная гарантия успешного будущего страны: «Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача».

Безусловно, гармоничное развитие личности невозможно без знания обычаев и традиций. Раскрыть культурные особенности того или иного народа в Восточно-Казахстанской области решили с помощью… танца. На сцене Ertis kontsert состоялся концерт профессионального хореографического ансамбля народного танца «Алтай», зрителями которого стали воспитанники детского дома «Үміт» и детской деревни семейного типа. Также прийти на мероприятие могли все желающие. Единственное условие – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

– Мы провели мероприятие в рамках Года детей, – рассказал художественный руководитель хореографического коллектива Тимур Кожахметов. – С помощью танца мы хотели познакомить детей с многонациональным культурным наследием и, конечно, организовать для них интересный и познавательный досуг.

Действительно, организаторы устроили для 170 ребят настоящий вояж в удивительный мир танцев народов мира. Казахский, русский, татарский, итальянский Bella Ciao, узбекский – вниманию зрителей была представлена яркая многообразная танцевальная палитра.

Помимо этого, у ребят из детского дома «Үміт» и детской деревни семейного типа была уникальная возможность выступать на одной сцене с профессионалами. Так, своими талантами порадовали хореографические коллективы «Томирис», «Ак толқын», «Акку»…

Но и это ещё не всё! В завершение концерта гостей ждали сладкие подарки и воздушные шары.

– Думаю, что такие мероприятия воодушевляют, – резюмировал Тимур Кожахметов. – Все участники из Восточно-Казахстанской области, дети увидели, что у каждого талантливого человека есть шанс проявить себя. Возможно, через несколько лет и они будут порхать на сцене, показывать своё мастерство и радовать зрителя.

Напомним, создание первого профессионального хореографического ансамбля народного танца «Алтай» в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» инициировал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. На этот творческий коллектив возлагается миссия: создать танцевальную этнопалитру нашего края и с честью представлять наш регион и страну в ближнем и дальнем зарубежье.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ансамблем «Алтай»