Танцевальный дебют «Алтая»

В Восточно-Казахстанской области состоялся дебютный сольный концерт профессионального хореографического ансамбля народного танца «Алтай».

Мы уже рассказывали о молодом созвездии талантов, появившемся в июле прошлого года по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

По задумке, первый профессиональный хореографический ансамбль должен был стать визитной карточкой региона, его танцевальным брендом.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что у «Алтая» это получилось. За год коллектив успел не просто принять участие в различных проектах и конкурсах, но и занять призовые места. Причём на международном уровне. Так, в копилке ансамбля – первое место в республиканском онлайн-конкурсе среди профессиональных коллективов, посвящённом знаменательным датам – 175-летию Абая Кунанбайулы, 95-летию Нургисы Тлендиева и 90-летию Шамши Калдаякова. Также он стал лауреатом I степени международного конкурса национальных культур «Палитра дружбы» в номинации «Хореографическое творчество. Ансамбли».

Наконец увидеть воочию талант коллектива посчастливилось и жителям нашей области. На сцене Ertis kontsert состоялся дебютный сольный концерт «Алтая».

– Это первое масштабное мероприятие с момента создания ансамбля, – поделился художественный руководитель хореографического коллектива Тимур Кожахметов. – Концерт мы посвятили 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Несмотря на то, что артисты впервые выступали перед публикой, держались они уверенно. По их словам, волнение перед выходом на сцену, конечно, было, но это вполне нормально для профессионального танцора.

– Мы долго готовились к отчётному концерту, допоздна репетировали, – отметил один из артистов, Оралгазы Әмірханов. – Наконец этот день настал. Эмоции не передать словами, они зашкаливают.

Восторг и бурю эмоций не могли сдержать и зрители. Каждый танцевальный номер сопровождался громкими аплодисментами и криками: «Браво!». Любители танцевального искусства на некоторое время погрузились в чарующий мир грациозности и гармонии. Казахский, русский, узбекский, татарский, алтайский и другие танцы этносов, проживающих в Восточно-Казахстанской области, не оставили равнодушным никого.

– Каждый танец – это маленькая история, – поделилась впечатлениями одна из зрительниц, Татьяна Кравченко. – И артисты исполняли их так эмоционально, что мы, зрители, проживали эту историю вместе с ними.

Стоит отметить, что дебютный концерт – только начало профессионального пути на сцене. Впереди у ансамбля грандиозные планы.

– Было бы здорово устроить гастроли по всей республике, – отметил Тимур Кожахметов. – Хочется, чтобы наш ансамбль стал узнаваемым во всём Казахстане.

Пожелаем талантливому и амбициозному в лучшем смысле этого слова коллективу удачи. Яркое начало положено. В добрый путь!

Александра Исаева

Фото предоставлено ансамблем «Алтай»