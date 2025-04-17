Таможня уходит в цифру
В Казахстане внедрена государственная услуга по включению в реестр уполномоченных экономических операторов в информационной системе «Keden».
В Департаменте государственных доходов Восточно-Казахстанской области рассказали об изменениях для лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела в качестве уполномоченных экономических операторов.
Продолжая работу по поэтапному внедрению таможенной информационной системы «Keden», Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан вводит в эксплуатацию функционал по оказанию государственной услуги в сфере таможенного дела, а именно по включению в реестры уполномоченных экономических операторов.
4 апреля текущего года в 18:30 часов в информационной системе «Единое окно по экспортно-импортным операциям» прекращён приём заявлений по включению в реестр уполномоченных экономических операторов.
С 7 апреля 2025 года подача и обработка заявлений на оказание государственной услуги осуществляется в ИС «Keden».
Инструкции по заполнению заявления и регистрации в системе размещены на главной странице портала Национальной интегрированной системы «Кеден» по ссылке https://keden.kgd.gov.kz, а также в специально созданном для уполномоченных экономических операторов Telegram-чате по ссылке https://t.me/kedenkgdgovkz/45032.
В департаменте госдоходов ВКО обращают внимание на необходимость указания при регистрации действующих номеров мобильных телефонов и адреса электронной почты для возможности получения уведомлений о статусах заявлений.
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