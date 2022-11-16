Там, за далями потаёнными…

Анисимовские чтения, традиционно проводимые в селе Предгорном, вновь объединили любителей поэзии.

Семён Анисимов – уроженец Глубоковского района, поэт, прозаик, член Союза писателей Казахстана, участник Великой Отечественной войны, выпускник Предгорненской школы. Благодаря множеству поэтических сборников, посвящённых красотам Иртыша, его часто называют певцом Прииртышья.

В Предгорненской средней школе состоялись чтения, посвящённые памяти талантливого земляка. Анисимовские чтения – это всегда особенная атмосфера литературного конкурса, который каждый год объединяет истинных любителей поэзии, ценителей творчества выдающегося поэта.

Чтецы оценивались в своих возрастных группах в различных номинациях: «Художественное чтение», «Проба пера», «Эссе, рассказ, исследование». Второй год в программе чтений есть номинация «Песня на стихи региональных авторов».

– В этом году на участие в XIII Анисимовских чтениях поступило 103 заявки от школ и библиотек района, это настоящий рекорд в истории их проведения. Оценивали юных чтецов члены компетентного жюри – именитые поэты, художники, представители ЛИТО «Звено Алтая». Тема мероприятия была посвящена природе родного края в творчестве С. М. Анисимова и региональных поэтов и писателей, – рассказала организатор мероприятия Нина Ершова.

Кстати, ранее состоялись малые Анисимовские чтения среди учеников начальных классов Предгорненской средней школы, в которых приняли участие 19 юных чтецов.

Все обладатели дипломов рекомендованы жюри для участия в больших Анисимовских чтениях, и почти все они подтвердили свои награды.

Так, среди младших участников в номинации «Художественное чтение» Гран-при вновь присудили Ратмиру Ефименко за чтение и частичную инсценировку стихотворения Семёна Анисимова «Глядень гора».

Маленький спектакль с юмором получился у Игната Кнурова при чтении стихотворения А. Исаченко «Солнце сушит сапоги», что принесло ему первое место.

Алиса Карпухина пригласила всех в путешествие, прочтя стихотворение Н. Матвеевой «Там, за далями потаёнными» (диплом I степени).

Также обладателями первых мест стали Алиса Васик и Ярославна Кушнерик. В их исполнении прозвучали впервые стихи поэтов Валентина Балмочных («Апрель») и Петра Лопатина (Жарки»).

В конкурсе приняли участие ученики школ и одного колледжа. Часть из них – в режиме онлайн. Самыми активными были Весёловская сш, Глубоковская сш имени Ы. Алтынсарина, Опытнопольская сш, Мало-Убинская и другие.

В каждой номинации конкурса жюри определило своих победителей и призёров. Все они получили дипломы, остальные участники – благодарственные письма.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район