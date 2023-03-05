Там на неведомых дорожках

С «континентом в миниатюре» могут познакомиться все желающие в областном историко-краеведческом музее.

Именно так, и ни больше ни меньше, довольно часто называют Восточный Казахстан. Это неудивительно, поскольку в нашем регионе представлены практически все природные зоны – от суровых и могучих ледников Алтайских гор до пустынных пространств в Зайсанском районе. Здесь можно практически за один день побывать и в таёжном лесу и полюбоваться бескрайними просторами степей.

Буквально вчера, 3 марта, отмечался Всемирный день дикой природы. К этой дате в историко-краеведческом музее были приурочены сразу две выставки: «Заповедными тропами Восточного Казахстана» и «Многоликая дикая природа ВКО».

По информации областного управления культуры, гости музея смогут совершить интереснейшее и захватывающее путешествие по заповедным территориям нашей области, узнать о редких видах растений и животных, многие из которых включены в Красную книгу Казахстана. Экспозиция даст возможность познакомиться с обитателями древних морей, которые жили на территории нашей области ещё до появления динозавров, посетителям также расскажут о редких минеральных богатствах нашего края.

По словам сотрудников музея, для сохранения уникального природного богатства Восточного Казахстана в регионе действуют особо охраняемые природные территории, которые охраняются государством. Заповедный фонд области включает Маркакольский и Западно-Алтайский заповедники, Катон-Карагайский природный национальный парк, а также пять заказников: Южный Алтай, Кулуджунский, Тарбагатайский, Нижне-Тургусунский и Каратальские пески. Есть в Восточном Казахстане и памятник природы республиканского значения – это Синегорская пихтовая роща.

Многие жители и гости Восточного Казахстана слышали или бывали на казахстанском «Марсе» – Киин-Керише. Но далеко не все знают, что эта гора и прилегающие к ней территории входят в государственный природно-заповедный фонд республиканского и международного значения. Туда также включены и другие геологические объекты – гора Ашутас, Тарханский геологический разрез, редкометальные минералы пегматитовых месторождений района посёлка Асубулак.

Познакомиться со всем этим биологическим, палеонтологическим и минеральным разнообразием могут посетители историко-краеведческого музея, посетив выставки в зале «Природа». Им предоставляется возможность увидеть фотографии ландшафтов, гербарии редких растений, чучела животных, коллекции насекомых, палеонтологические объекты, горные породы из коллекционного фонда музея. Экспозиция – это напоминание о том, что окружающий мир хрупок, ежегодно с лица земли исчезают редкие виды, которые уже невозможно восстановить. И особо охраняемые природные территории, являясь очагами сохранения биоразнообразия, дают надежду на восстановление утраченного биосферного равновесия в масштабах планеты.

Режим работы музея: с 9.00 до 17.00 (кроме вторника).

Дарья Штейн