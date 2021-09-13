Там, где живёт дружба

Что является бесценным достоянием нашей страны, можно узнать, посетив выставку «Тепло казахстанской земли».

Республика Казахстан – государство, в котором проживают представители разных этносов: казахи, русские, узбеки, татары, корейцы и другие. Каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые культурные традиции. Все мы разные, но вместе – одна большая семья, которая живёт в мире, дружбе и согласии под единым шаныраком. Это, без преувеличения, уникальное явление. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев отмечал: «Дружба народа Казахстана – бесценное достояние нашей страны».

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина открылась литературная экспозиция, раскрывающая красоту и многообразие культур этносов, проживающих в нашей стране.

– Выставка открыта в поддержку принципов интеркультурализма, – рассказала сотрудник Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Юлия Сачкова. – Этот принцип предполагает создание условий для сохранения каждым этносом, проживающим в нашей стране, своей культуры и языка, а также активное взаимодействие между собой для взаимного духовного обогащения.

Казахстан поддерживает мир и согласие внутри страны и выступает с миротворческой миссией во внешней политике. Именно с этой тематики начинается экспозиция. О роли нашей страны на мировой арене расскажут книги «Доверие, традиции, транспарентность, толерантность» политолога Ю. Солозобовой и «Казахстан и мир», подготовленной коллективом республиканской газеты «Достык-Дружба».

Безусловно, связующим звеном для всех этносов, проживающих в нашей стране, стала Ассамблея народа Казахстана.

– Это уникальная организация, нигде в мире подобных нет, – отметила Юлия Сачкова. – В прошлом году ей исполнилось 25 лет. Этой дате посвящена книга «Казахстан – страна мира и согласия». В сборнике рассказывается об истории формирования и о нынешнем состоянии полиэтнического состава населения.

Об этносах, проживающих на казахстанской земле, повествуют книги: «Евреи на земле Восточного Казахстана» И. Крутовой, «Дети гор» А. Аубакирова, «Узбеки Казахстана» Ж. Артыкбаева, «Дагестанцы в Казахстане» М. Увайсова и другие.

Гидами в мир многогранного искусства, создаваемого многоэтническим народом, станут книги «Искусство народа Казахстана», «Латиф Хамиди из серии «Әйгілі адамдар», «Художники современного Казахстана», «Национальное достояние Казахстана».

Также на выставке представлены художественные произведения Гарольда Бельгера, Любови Шашковой, Фархата Тамендарова, Евгении Мельниковой, сборник высказываний Олжаса Сулейменова «Литература – это жизнь. О литературе и литераторах».

– Мы – одна большая семья, – отметила Юлия Сачкова. – Исторически так сложилось, что казахстанская земля принимала представителей разных этносов, которые переживали тяжёлые времена. Казахский народ проявил присущие ему гостеприимство и душевность по отношению к ним. Сегодня в полиэтническом составе и многообразии культур – наша сила.

Добавим, что литературная выставка «Тепло казахстанской земли» продлится до конца года. Посетить её может любой желающий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Татьяна Кравченко

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