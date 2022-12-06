Талантливы во всём

Школьники из Восточного Казахстана завоевали призовые места в республиканском творческом конкурсе «Ақберен».

В Астане завершился ІХ республиканский конкурс искусств «Ақберен» для творческих учащихся 8-11 классов.

130 детей из всех регионов республики боролись за победу в заключительном туре проекта, состязаясь в ораторском искусстве, мастерстве акынов-импровизаторов, владении народными инструментами и других умениях.

«Ақберен» – уникальный проект, который ежегодно объединяет самых талантливых школьников страны. Инициаторами проведения конкурса стали известный театральный критик, искусствовед Аширбек Сыгай, государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков и заслуженный деятель Казахстана поэт-импровизатор Аманжол Алтай. Главное, к чему стремятся организаторы, это привить патриотический дух подрастающему поколению, помочь овладеть языком, увлечься литературой, научить писать стихи и понимать достоинства поэтического, словесного искусства, найти и поддержать одарённых ребят.

В творческих соревнованиях приняли участие более 1800 детей со всех уголков страны. Школьники состязались в ораторском искусстве, конкурсе знаний, написании эссе, состязании акынов-импровизаторов, владении народными инструментами, поэтическом конкурсе.

В заключительный тур прошли 130 ребят.

– Радует, что число участников с каждым годом возрастает, – отметили организаторы конкурса. – Если в прошлом году у нас было 94 финалиста, то в этом году на республиканский этап прошли 130 школьников.

Восточно-Казахстанскую область представили шесть учащихся – победителей областного этапа конкурса.

По итогам всех этапов 36 детей стали призёрами. Среди них оказались и школьники из ВКО.

– Первое призовое место в номинации «Чтение художественной литературы» завоевала ученица средней школы имени Ю. Гагарина Зайсанского района Райхан Асхатқызы, – рассказали в пресс-службе областного управления образования. – Третье место заняла ученица гимназии имени К. Нургалиева Курчумского района Айым Дәлелхан. Кроме того, специальную грамоту министра просвещения А. Аймагамбетова вручили учащемуся средней школы №33 имени Абая (город Усть-Каменогорск) Аймерей Асылбек.

Победителей наградили дипломами Министерства просвещения и ценными подарками: за первое место дети получили ноутбуки, за второе – планшеты, за третье – наушники и электронные книги.

– Потенциал страны – в руках талантливой молодёжи, – отметила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова. – Сегодня в республике создают условия для раскрытия возможностей и поддержки одарённых детей. К примеру, победителям интеллектуальных олимпиад предоставляют образовательные гранты, выделяют квоты при поступлении в специализированные школы для одарённых детей, проводят различные олимпиады и конкурсы. Такие конкурсы как «Ақберен» имеют большое значение для молодого поколения, прививают им уважение к культуре и истории нашей нации, к родному языку. Хочется, чтобы дети не только получали хорошее образование и воспитание, но и продолжали покорять новые высоты в творчестве. Большая благодарность учителям, сотрудникам региональных центров «Дарын», которые поддерживают и помогают ребятам во всём, вдохновляют на новое творчество.

Лилия Дроздова

Фото Центра развития одарённости «Дарын»