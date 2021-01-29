Такси, пещера и сенсорные комнаты

В областном Антикоррупционном центре разъяснили порядок получения специальных социальных услуг.

Заместитель директора городского территориального центра социального обслуживания населения «Ульба» акимата города Усть-Каменогорска Касымбек Бердигожинов в рамках проекта «Antikor.Live» провёл прямой эфир. Он рассказал о специальных социальных услугах, предоставляемых учреждением.

Центр оказывает специальные социальные услуги в сфере социальной защиты населения пожилым людям, инвалидам, детям-инвалидам с психоневрологическими заболеваниями и инвалидам старше 18 лет, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Служба «Социальное такси» оказывает помощь по автоперевозке инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, лиц, оказавшихся в трудных условиях.

– Социальные услуги предоставляются жителям областного центра по направлению отдела занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска, – сообщил Касымбек Бердигожинов. – К примеру, в 2020 году надомным обслуживанием были охвачены 971 человек из Усть-Каменогорска, из них восемь инвалидов и участников ВОВ, 408 тружеников тыла, 115 инвалидов и другие категории граждан.

Также для так называемых жертв бытового насилия оборудованы шесть спальных мест, комната приготовления и приёма пищи, комната отдыха, детская и комната психологической коррекции.

В прошлом году городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба» для получателей специальных социальных услуг дополнен соляной пещерой и современно оборудованными сенсорными комнатами. Также благоустроен и огорожен сквер, где проводятся различные мероприятия.

В ходе эфира Касымбек Бердигожинов известил жителей города, что информацию о специальных социальных услугах можно получить, обратившись в дежурное отделение Усть-Каменогорского городского территориального центра социального обслуживания населения «Ульба» по телефонам: 8(7232)77-73-54, 8(7232)77-26-59, в будние дни, с 8:00 до 17:00.

Ерик Абитов

Фото Антикоррупционной службы ВКО