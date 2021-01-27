Такого ещё не было 

Кожевенный завод в Семее намерен расширить линейку выпускаемой продукции. Менее чем за полгода работы предприятию удалось не только восстановить заброшенное производство, но и выйти на экспорт. Теперь в планах – наращивать производственные мощности и даже начать выпуск новой для завода продукции – желатина и белкозина.

В июне 2020 года между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (на баланс которого перешёл завод) и компанией ТОО «Semey Tannery», входящей в международную группу компаний Kusto Group, был подписан договор аренды имущества с правом последующего выкупа кожевенного комбината в Семее.

Инвестор провёл ряд ремонтных работ, и предприятие вернулось к работе уже в августе 2020 года. В месяц на комбинате перерабатывают до 250 тонн сырья. Максимальная мощность может составить до 1,7 млн кв. м полуфабриката wet blue в год. Сырьё и необходимые химические препараты, используемые в технологии, поставляются местными производителями, а также частично закупаются в России.

– На сегодня мы приобрели около 800 тонн шкур КРС, которые готовы переработать на заводе. Мы ещё не вышли на максимальную мощность, так как сказалась пандемия, в период, когда были закрыты границы между странами и регионами, мы не могли экспортировать готовый продукт, импортировать необходимые химикаты, из регионов получать сырьё, – поделился исполнительный директор ТОО «Semey Tannery» Руслан Бисенов. – Было очень непросто, но, тем не менее, мы выстояли, постепенно наращиваем темпы производства. На данный момент загруженность завода составляет порядка 30-40 процентов. В октябре прошлого года была отгружена первая партия продукции на экспорт. Удалось создать сеть закупа сырья по Казахстану и наладить партнёрство с отечественными товаропроизводителями.

Комбинат запущен по его основному виду деятельности: переработке шкур КРС, производству и реализации кожевенной продукции – экспортоориентированного полуфабриката хромового дубления wet blue, задействовано около ста человек.

Как сообщили на предприятии, здесь хотят наладить выпуск новой для завода продукции.

– В 2021 году мы планируем увеличивать наше производство. То есть, если в декабре брали на переработку 250 тонн сырья, то ежемесячно с января идём на увеличение – 300 тонн, 350 тонн и так далее. В связи с тем, что получаем некачественное сырьё, поскольку в Казахстане нет обширной практики специального забоя, подразумевающего последующую переработку кожи, в наших планах – наладить также выпуск новой продукции для завода – белкозина и желатина. Такой продукт востребован как в стране, так и за рубежом, но пока не выпускается в Казахстане, – рассказала коммерческий директор предприятия Олеся Бауэр.

Полуфабрикат wet blue – это высококачественный полуфабрикат кожи хромового дубления, его производство включает трёхфазный дубильный процесс. Полуфабрикат помимо высокого качества отличает прочность и приемлемая себестоимость. Его можно использовать для производства лёгких, но тёплых курток, обуви, аксессуаров – всевозможных чехлов, ремней и т.д.

Белкозин – это натуральный белковый продукт, который остаётся после снятия меха и мездры, применяется для изготовления пищевых добавок, специализированных кормов, а также съедобной оболочки для сосисок и колбас.

Следующий уровень – желатин, частично гидролизованный белок, продукт переработки соединительной ткани животных. Применяется для изготовления пищевых продуктов, фармацевтических лекарственных форм в виде капсул, таблеток для стиральных и посудомоечных машин и т.д. Для нашей страны на сегодняшний день это полностью импортный продукт.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей