Такия своими руками

Жителей области приглашают принять участие в конкурсе «Тақия-той», посвящённом празднованию Наурыз мейрамы.

Для участия в «Тақия-той» принимаются тюбетейки, сшитые участниками специально к конкурсу. Изделия обязательно должны быть выполнены в национальном стиле. При этом каждый конкурсант может представить несколько видов мужских и женских тюбетеек, украшенных национальным орнаментом и узорами, изготовленных по собственным эскизам. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.

Организовали состязание по изготовлению казахского национального головного убора – тюбетейки отдел культуры и развития языков Усть-Каменогорска, культурно-досуговый центр «Самғау» и библиотека имени Оралхана Бокея.

– Конкурс «Тақия-той» направлен на сохранение культурного наследия и развитие национального кода посредством повышения ценности элементов национальной одежды, – отметили организаторы. – Популяризация национальной одежды и её элементов является важной составляющей сохранения национальной идентичности народа. Культура казахского народа богата традициями в отношении выбора деталей и предметов одежды, каждый из которых имеет глубокий смысл и воспитательное значение.

Приём конкурсных работ проходит с 1 февраля по 15 марта 2022 года. Итоги будут подведены компетентным жюри. Награждение авторов лучших работ состоится в дни празднования Наурыз мейрамы.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(7232) 25-03-64, 25-17-70. Также можно обратиться по адресу: набережная Иртыша имени Е. П. Славского, 22 (г. Усть-Каменогорск) или отправить письмо на электронную почту библиотеки ukcbs@mail.ru .

Гульжан Естаева