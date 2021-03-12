Так лечили тюркских воинов

Более 20 лет назад в Казахстане разработана методика лечения заболеваний позвоночника. Древние знания предков аккумулировались в оздоровительную гимнастику и снискали добрую славу эффективной системы, не имеющей аналогов в мире.

Эта гимнастика для позвоночника существует с 1998 года и носит название «Айкуне». Автором разработки является магистр народной медицины, военный костоправ уроженец города Павлодара Абай Баймагамбетов. Название лечебной гимнастики с древнетюркского переводится как «открой душу», «говори истину» или дословно с казахского языка «луна – солнце». Главная цель занятий – не только физическое исцеление, но и улучшение психологического состояния.

Как отмечают специалисты, основой для разработки национальной оздоровительной гимнастики стала древняя тюркская медицина, главной задачей которой была подготовка воинов, всадников к длительным походам, тогда костоправы помогали батырам стать более сильными, гибкими, способными подолгу находиться в седле в бою.

Первые шесть упражнений Абай Баймагамбетов разработал в 1998 году, когда работал в Павлодаре. В том же году в Новосибирском научно-исследовательском институте клинической и экспериментальной медицины состоялась первая апробация «Айкуне». Заключение специалистов было положительным. Спустя ещё семь лет, в 2005 году, казахстанскую гимнастику утвердили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга как метод лечебной физкультуры. Тогда же «Айкуне» апробировали на кафедре реабилитологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии.

Сейчас техника для здоровья позвоночника официально запатентована в России. В странах СНГ успешно работают более 60 центров «Айкуне», практически в каждом городе Казахстана открыт филиал, насчитывается больше 10 тысяч последователей системы.

В Восточном Казахстане также занимаются целительной гимнастикой. Мы встретились со специалистом, витологом-остеопатом Бериком Тукошевым, чтобы подробно узнать о принципах работы данной методики и её особенностях. Примечательно, что Берик Тукошев по своей профессии фельдшер скорой медицинской помощи, также специализировался в сфере неонатологии, после чего получил образование остеопата.

Берик Тукошев рассказал, что в гимнастике «Айкуне» все упражнения делаются в медленном, плавном темпе, для занятий не требуется инвентарь, необходимы лишь стул и зеркало для отслеживания правильности выполнения движений. Происходит естественное растяжение и укрепление мышц. Одни упражнения предназначены для снятия мышечных спазмов и подготовки позвоночника к нагрузкам. Другие – улучшают кровообращение и крово-снабжение тканей, укрепляют мышечный корсет спины, помогают исправить осанку.

– Допустим, мышцы ослабли, позвоночник просаживается, происходит давление на межпозвоночные диски, которые не выдерживают такой нагрузки. Так появляются протрузии, грыжи, они начинают защемлять нервные окончания, проходящие через позвоночный столб. Для снятия давления с нервных окончаний мы не используем тренажёры или медикаментозное лечение. Занятия направлены на работу с мышцами позвоночника, вытяжение позволяет увеличить расстояние между позвонками, и всё налаживается, – отмечает витолог-остеопат.

Занятия казахстанской гимнастикой рекомендованы для лечения различных заболеваний позвоночника, в том числе остеохондроза, сколиоза, протрузий, грыж, радикулита.

– В последние несколько лет мы стали замечать, что почти у каждого второго человека есть нарушения осанки, развитие остеохондроза, ведь работа у многих сидячая. При этом у людей бывают головные боли, головокружение. Основная опасность, как при искривлении позвоночника, так и при остеохондрозе, – это нагрузка на внутренние органы. Также страдают сосуды. «Айкуне» помогает при болях в лопатках, плечах, при различных болях в суставах, – сказал Берик Тукошев.

Мы решили узнать мнение об эффективности данной народной медицины в Управлении здравоохранения области. В ведомстве ответили, что, действительно, с помощью знаний, передающихся из поколения в поколение, можно не только предотвратить развитие серьёзных заболеваний позвоночника, но и значительно облегчить состояние больного с острой болью в спине. Помимо нормализации работы внутренних систем и органов, гимнастика способствует и положительным преобразованиям во внешности человека: улучшение осанки, устранение выпирающего живота, придание рельефности мускулам верхней части тела.

По мнению специалистов облздрава, большую роль в занятиях такой гимнастикой играет профессионализм тренера, доктора, который будет объяснять суть упражнений и следить за качеством их выполнения. Не менее значимы и усилия самого больного, предпринимаемые для нормализации состояния на регулярной основе. Эффект от занятий по методике казахских целителей бывает заметен уже спустя несколько тренировок, но для устойчивых изменений в состоянии здоровья спины необходимо не менее 10–15 занятий продолжительностью по 45–60 минут.

С этим также согласен Берик Тукошев.

– Каждый случай и организм индивидуален. За три года работы центра в Восточном Казахстане курс оздоровительной гимнастики для позвоночника прошли больше двух тысяч человек. Улучшение самочувствия и эффективность упражнений фиксируют 80 процентов людей уже после пятого или шестого занятия. Это связано с работой глубоких мышц, которые в обычных упражнениях не задействованы. Насколько хорошим будет результат, зависит от самого человека, от его мотивации, готовности заниматься, нагружать себя. Ведь это регулярный тяжёлый труд, – отметил врач.

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева