Тайник с сюрпризом 

Правопорядок

Более трёх килограммов марихуаны полицейские изъяли у жителя Риддера. Тайник с сюрпризом 

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2020» сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции ВКО совместно с коллегами из Риддера задержан гражданин, хранивший особо крупную партию наркотиков с намерением в дальнейшем сбыть её. Запрещённые вещества подозреваемый прятал в специальных тайниках. К слову, один из них он организовал дома у тёщи. 

По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, всего у мужчины изъято более трёх килограммов марихуаны. Он водворён в изолятор временного содержания. 

Выявленный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 297 части 3 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». 

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. 

Баян Аскар 

Риддер 

 

 

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