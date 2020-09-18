Тайник с сюрпризом 

Более трёх килограммов марихуаны полицейские изъяли у жителя Риддера.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2020» сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции ВКО совместно с коллегами из Риддера задержан гражданин, хранивший особо крупную партию наркотиков с намерением в дальнейшем сбыть её. Запрещённые вещества подозреваемый прятал в специальных тайниках. К слову, один из них он организовал дома у тёщи.

По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, всего у мужчины изъято более трёх килограммов марихуаны. Он водворён в изолятор временного содержания.

Выявленный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 297 части 3 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Баян Аскар

Риддер