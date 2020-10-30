Табуны без табунщиков 

В этом году ужесточены меры наказания для скотокрадов. Как это отразилось на ситуации в районах, где скотоводство является одним из приоритетных направлений сельского хозяйства?

По информации Курчумского районного отдела полиции, с начала текущего года зарегистрировано восемь фактов скотокрадства. Из них раскрыто пять. Барымтачи смогли угнать из чистого поля 53 лошади. Благодаря оперативным действиям полицейских удалось обнаружить и вернуть хозяевам 48 гривастых. Из украденных 12 голов крупного рогатого скота возвращено владельцам пять. По мелкому рогатому скоту потери из-за скотокрадов составили восемь голов, из которых половина вернулась в хозяйские кошары.

– По инициативе Главы государства скотокрадство отнесено к тяжким видам преступлений и ужесточены меры наказания для тех, кто их совершил, – говорит начальник Курчумского отдела полиции Серик Манапов. – Если ранее обвиняемая и потерпевшая стороны могли примириться, то теперь такая возможность исключена согласно внесённым в законодательство поправкам. Иными словами, скотокрад, безусловно, предстанет перед судом, который назначит ему меру наказания.

Главной причиной, создающей условия для совершения скотокрадства, по мнению полицейского, по-прежнему является отсутствие контроля со стороны хозяев за отправленным на выпасы скотом. То есть табуны находятся в чистом поле без табунщиков, стада коров без пастухов… Это и развязывает руки барымтачам. Если бы рядом с животными был человек, то злоумышленник обошёл бы их стороной.

– На сходах и собраниях, проводимых в сельских округах, убеждаем сельчан наконец-то взяться за организацию выпаса скота, – рассказывает С. Манапов. – В разрезе сельских округов наблюдается пёстрая картина. В качестве хорошего примера можно назвать Маралдинский сельский округ, где сумели организовать выпас скота, и, наоборот, к наиболее проблемным относится Калжыр. Подключаются к решению вопроса и сельские акимы, но пока проблема организации выпасов не решена.

В этом году в районе были утверждены Правила содержания и выпаса сельскохозяйственных животных и помещения бродячего бесхозного скота на штрафстоянки, которые есть в каждом сельском округе. В общей сложности на штрафстоянки было загнано 250 голов бродячих животных.

Привлечено к ответственности согласно статье 408 Административного кодекса

232 владельца скота. По мнению полицейских, существует и проблема биркования, таврирования сельхозживотных.

Кроме цифр в сводках по кражам, существует и статистика ДТП с участием животных. Их сбивают на трассах, в результате чего страдают и животные, и люди. Кстати, в районе есть транзитные населённые пункты, через которые проходит трасса. Они и представляют для проезжающих автомашин потенциальную угрозу столкновения с животными, в особенности в ночное время. Мерой, способной предотвратить аварии, могли бы стать светоотражающие ленты на животных. Завидев их издалека, водитель сможет принять действия, которые позволят избежать столкновения. Но, увы, спасительные ленты на коровах, лошадях, пасущихся близ трасс, так и не появились. Может быть, неутешительная статистика всё-таки заставит владельцев животных это сделать.

Бек Нигметов

Курчумский район